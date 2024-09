Boca atraviesa momentos de incertidumbre luego de perder el Superclásico contra River (0-1) en la Bombonera y las conclusiones tras la derrota no son positivas, tanto puertas adentro como hacia el afuera. Pepe Basualdo, palabra autorizada en el mundo azul y oro, habló con BOLAVIP y no dejó tema sin tocar sobre el difícil presente del Xeneize.

– ¿Cómo viste a Boca en el Superclásico? ¿En dónde crees que estuvo el problema?

No vi a Boca como protagonista en el Superclásico. Yo esperaba otro equipo, haciéndose cargo del partido enseguida, tratando de imponer su ritmo y hostigarlo a River en su campo, pero eso lamentablemente no sucedió. River manejó el partido y tuvo sus chances. La presión que propuso Gallardo hizo que Boca no tuviera peso en la Bombonera. El error más grande estuvo en el mediocampo: no existió. Fue River el que se adueñó de esa zona, donde fue fundamental para crear todo lo que creó.

– Hugo Gatti dijo que vio a los jugadores de Boca como “que estaban cagados…”. ¿Opinas lo mismo?

No, no comparto la opinión de Gatti para nada. Esa palabra no existe en el fútbol. Podes tener una mala tarde, jugar mal, pero cag*n… no existe jugador dentro de una cancha que sea así. Sí creo que Boca se sorprendió por la intensidad que propuso River y nunca le encontró la vuelta.

– ¿Qué opinión te merece la actitud de los referentes de Boca como Marcos Rojo, Chiquito Romero y Pol Fernández?

A los referentes los vi a la par del equipo, desorientados, sin fuerza… Creo que Rojo se salvó porque está en la cancha de Boca, pero fue muy agresivo con los rivales, prácticamente no jugó y solo quería ir a lastimar. Por el lado de Chiquito Romero, no tuvo nada que ver con el gol porque dejaron solo a Lanzini en el rebote, pero después creo que se nota que no está en su nivel y Boca lo está padeciendo.

– Sobre el cruce de Chiquito Romero con los hinchas… ¿se vuelve de eso?

Lo que le pasó a Romero, nunca tenía que haber pasado. Tenía que haber agachado la cabeza y ser profesional. Si bien reconoció la actitud que tuvo, pidiendo disculpas, como futbolistas hay que tener la mente fría en esos momentos sabiendo cómo está la gente. Fue un error que lamentablemente lo va a dejar marcado. Va a ser difícil borrar esa imagen.

Sergio Romero estalló contra un hincha tras el Superclásico.

– Hace un tiempo me dijiste que Boca tiene que tener DT de renombre y con experiencia… ¿Hoy qué pensas?

Eso siempre lo voy a decir. Boca es un club muy grande como para andar experimentando con técnicos. Primero hay que tratar de que Boca tenga un estilo de juego, y de acuerdo a eso, traer un DT idóneo para llevar a cabo esa idea que debe proponer la dirigencia. Si no, son todos expermientos; Battaglia jugó de una manera, Ibarra de otra, ahora Martínez… estamos sin un estilo de juego definido y es ahí donde estamos fallando.

Si se tiene que quedar el actual DT o no… eso depende de la comisión directiva. Si el día de mañana hay que traer un técnico, tiene que tener el peso y el carácter necesario para manejarse en el Mundo Boca.

– ¿El Superclásico lo pierden los jugadores por cómo jugaron o el DT por cómo formó y los cambios que hizo?

Yo creo que los Superclásicos se pierden por distintos motivos. Es fundamental ver la formación que para el técnico para el partido, pero también hay que ver el desempeño de los futbolistas dentro de la cancha. Para mí la responsabilidad es un 60% para los jugadores y 40% para el técnico. El DT prácticamente es una persona impotente que grita desde afuera, pero los jugadores tienen mucho para hacer, decidir y cambiar la historia del partido. Después, el técnico tiene que ser influyente con los cambios, son pocos y no le puede errar. Para seguir de la misma manera… esos no son cambios.

– Después del clásico, casi por primera vez se empezó a cuestionar enérgicamente a la actual dirigencia. ¿Cómo calificas la gestión de Riquelme?

Yo creo que todos tienen la culpa en este momento, incluyendo a la comisión directiva que encabeza su presidente. A mí no me gusta la política que implementó en Boca, pero son opiniones. No comparto lo que está haciendo, como por ejemplo la compra de jugadores, que no son los que pide el técnico y después los tiene que usar igual. Sin faltar el respeto, hay futbolistas que llegan sin currículum para jugar en Boca. En mi época se traía a los mejores de cada equipo: Guillermo (Barros Schelotto) de Gimnasia, Martín (Palermo) de Estudiantes, yo venía de ser campeón con Vélez, (Diego) Cagna era figura en Independiente… todos los que venían al club tenían sus pergaminos. Ahora no, siguen trayendo chicos como si no hubieran inferiores.

– ¿Actualmente Boca tiene un buen plantel?

Es una buena pregunta. Yo creo que Boca tuvo muy buenos partidos, pero también tuvo malos. Eso lleva a no tener un equipo fijo. Boca hoy tiene un plantel con muchos jugadores, pero no con la categoría que se necesita. Son políticas o planteos que vienen de la comisión directiva y ellos deben pensar que el plantel está bien. Ahora el Superclásico sacó a la luz que la gente viene soportando muchas cosas, pero todo tiene un límite.