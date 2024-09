La derrota contra River dejó varias heridas en Boca y uno de los futbolistas apuntados es nada menos que Marcos Rojo. El capitán, que había estado en duda en la previa por su estado físico, fue titular y no tuvo un rendimiento a la altura de lo que se esperaba. En este contexto, Oscar Ruggeri fue contundente.

El ex futbolista campeón del mundo opinó sobre lo que ocurrió en el Superclásico y a la hora de analizar al central del Xeneize fue contundente. Con un tono preocupado, al repasar las imágenes, el Cabezón fue lapidario: “Es cuando ya tenés que tomar la decisión seria de dejar el fútbol y te lo digo yo porque me pasó”.

Ruggeri explicó que la edad le pasa factura a Rojo, que siempre fue un jugador de ir al roce pero que ahora suele llegar tarde y comete infracciones muy violentas: “Siempre así, pero ahora es mas grande”.

En este sentido, le aconsejó qué revise qué hará a fin de año: “Lo bueno que generó durante toda su carrera lo está perdiendo porque si no no estaríamos hablando así de Rojo”. E insistió: “A mí me pasó exactamente, ya cuando no estás llegando hacés las infracciones que hizo que son para expulsión”.

Además, Ruggeri remarcó en varias ocasiones que para él el ex futbolista del Manchester United es un central de gran categoría, pero que hoy no está a la altura debido a una cuestión de edad: “Este tipo tan groso, para mi eh que lo tengo arriba, de selección todo, porque mas al fútbol él no le a a dar y sí le va a quitar muchas cosas“.

Los números de Marcos Rojo

Rojo, de 34 años, tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2025 por lo que en Boca esperan que continúe en el plantel como referente.

El defensor llegó al Xeneize en 2021, pero este año ha estado ausentes en muchas ocasiones. Fueron 20 partidos los disputados en 2024, en los que hizo un gol, ante Nacional Potosí en Copa Sudamericana, pero se ausentó en 19 ocasiones, 17 de ellas por lesión. Además, en ese período recibió cinco amarillas y una tarjeta roja, producto de una doble amonestación.