A poco de terminar un semestre con buenas y malas sensaciones, en Boca ya miran de reojo el mercado en busca de varios refuerzos. Hay varios nombres que están en la mira del Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme. Pese a ello, el periodista Sebastián Pollo Vignolo sorprendió con un nombre como “el primer refuerzo” que necesita el Xeneize.

Son horas de varias especulaciones dentro de Boca. La presencia de Riquelme y la charla tanto con jugadores como con cuerpo técnico en las últimas horas retumbó fuerte. El pedido del presidente fue “revertir esta situación” producto de los malos resultados en condición de visitante.

Además, hubo algunos dichos y hasta versiones de que Marcos Rojo tomó la palabra para pedir disculpas por su expulsión en el último partido ante Platense por Copa de la Liga Profesional. En este sentido, el Pollo Vignolo apuntó específicamente en el defensor central como uno de los nombres que Boca necesita para el próximo semestre.

“El primer refuerzo de Boca tiene que ser Marcos Rojo”

En su programa F90 (ESPN), Vignolo aseguró que el experimentado defensor central debe ser el primer refuerzo de Boca de cara al próximo semestre. Es decir, necesita que recupere su buen nivel y que olvide esa expulsión en el primer tiempo ante Platense.

“El primer refuerzo de Boca tiene que ser Marcos Rojo. Antes que ir a buscar un 8, un 5, un 9, un 3 o un 10, Boca tiene que recuperar a Marcos Rojo“, insistió el Pollo en medio del debate sobre el presente del Xeneize en su programa.

Marcos Rojo, bajo la lupa en Boca (IMAGO / ZUMA Wire).

Desde Boca, no tienen intenciones de desprenderse de Rojo, pero la posibilidad de sumar un defensor central no está descartada por el Consejo del Fútbol. De hecho, sonó recientemente Gary Medel, aunque no hubo mayores novedades al respecto.

Para el reconocido relator, Diego Martínez debe recuperar a Rojo tanto anímica como físicamente, ya que debe ser titular y consolidarse como la figura de la zaga central. Precisamente, el club de la Ribera ha sufrido mucho en defensa producto de lesiones y suspensiones.

Los refuerzos que suenan y los prescindibles en Boca

El mercado de Boca tiene varios nombres a la vista: hubo contactos por Joaquín Pereyra y Tomás Belmonte, aunque no son operaciones sencillas. Mientras tanto, hay nombres como Sebastián Coates y Federico Gattoni que no correrían, ya que seguirían en Europa.

En tanto, los prescindibles trascendieron en las últimas horas tras la reunión de Riquelme. Hay siete nombres en la lista de los que no cuentan para Diego Martínez: Darío Benedetto, Nicolás Valentini, Frank Fabra, Juan Ramírez, Norberto Briasco y Vicente Taborda.