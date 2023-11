No fue el mejor encuentro de Edinson Cavani en Boca. Pese a haber sentenciado en la conferencia de prensa previa a la final que se encontraba ante el “partido de su vida” al tratarse de una final de CONMEBOL Libertadores, lo cierto es que el uruguayo estuvo notablemente incómodo en el campo de juego y no tuvo chances contra el arco rival. Incluso, durante momentos del duelo ante Fluminense, el ex Napoli y Manchester United debía estar atrás de mitad de cancha para tener contacto con el balón, por lo que hizo un desgaste pronunciado durante el partido.

De hecho, a los 77 minutos del encuentro, Cavani tuvo que salir de la cancha en lugar de Darío Benedetto debido a que sintió un calambre en sus gemelos y en paralelo, el entrenador Jorge Almirón buscaba piernas frescas para afrontar los minutos finales del encuentro ante Fluminense.

Pese al resultado negativo y que Boca no haya podido levantar su séptima Copa Libertadores, Edinson Cavani se expresó optimista en sus redes sociales y dejó un mensaje para todos los hinchas xeneizes, junto con una foto de todo el plantel boquense. “Gracias a todos los que estuvieron y también aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma,nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes. Este grupo seguirá adelante unido como debe ser. VAMOS BOCA”, manifestó el uruguayo en Instagram y Twitter con un tempranero posteo dominical que generó mensajes de apoyo en comentarios, así como también otros en donde se le reclamó su actuación en la final.

Así, Cavani se mostró entero luego de la caída en la final y dejó un alentador mensaje a futuro para Boca, tanto en el corto como en el largo plazo, de igual manera que lo que expresó Jorge Almirón en conferencia de prensa: “Hoy se derrumba un sueño, pero esto sigue y el club siempre se tiene que levantar”, sentenció el DT ante los micrófonos tras la derrota con Fluminense. En el Xeneize ya buscan dar vuelta esta dura página y salir adelante.

La final de Libertadores de Cavani en datos

El delantero de Boca tuvo 77 minutos jugados en donde conectó 22 toques de pelota con 0 tiros al arco. Además, concretó 8 de 13 pases precisos (74% de precisión) y ganó 6 de los 11 duelos que disputó. Para cerrar su discreta actuación en la final de la Libertadores, Cavani tuvo 3 quites de balón, cometió 3 faltas y estuvo en fuera de juego en una ocasión.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cavani en Boca?

Cavani llegó al Xeneize el último mercado de pases como incorporación top y firmó contrato por 18 meses, por lo que está ligado con el club de la Ribera hasta diciembre del 2024 por lo pronto, ya que luego podría tener la chance de extender su vínculo con 37 años cumplidos para aquella fecha.

Los números de Cavani desde su arribo a Boca

Desde su llegada a Boca, el uruguayo ha disputado 14 encuentros con la camiseta azul y oro en donde anotó 3 goles y recibió 3 tarjetas amarillas. La CONMEBOL Libertadores pudo haber sido su primer título en el club.