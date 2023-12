Es un hecho que Diego Martínez será el nuevo entrenador de Boca luego de su paso por Huracán del cual se marchó anticipadamente rompiendo su vínculo seis meses antes de lo que estaba pautado en su contrato, algo que desató la bronca y el disgusto en el club de Parque Patricios.

De hecho, Martínez aún no ha podido desvincularse por completo del Globo debido a que debe un dinero que se le pagó por anticipado a su representante cuando el entrenador asumió en el equipo quemero. Al no cumplirse el plazo de su contrato, en Huracán piden ese resarcimiento de vuelta, que ronda los 300 mil dólares. En medio de ese complejo contexto, desde Boca anunciaron oficialmente que será su nuevo entrenador pero que aún se estaban resolviendo unas cuestiones contractuales. Y esto, en Parque Patricios, no cayó nada bien.

Por eso, el Presidente de Huracán, David Garzón, salió a hablar en las últimas horas en Radio La Red y dejó un testimonio fuertísimo contra Boca y contra Diego Martínez. “En Huracán estamos esperando que se presente y renuncie. Hoy se tenía que presentar en La Quemita a renunciar o a trabajar y nos encontramos con un comunicado de Boca. El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda“, esbozó Garzón.

Sobre el tema, Garzón siguió: “Huracán tiene que recibir el dinero, firmamos la rescisión y listo. En Boca nos puentearon desde el primer momento pero nosotros no vamos a ceder en nada, tendría que tener respeto por nuestro club. Que lo anuncien como nuevo DT siendo que todavía es DT de Huracán es una barbaridad. Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero. Iremos contra quien tengamos que ir“.

Por último, sobre la situación de Diego Martínez y Boca, cerró: “Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando“. Durísimo contra el nuevo DT xeneize y la manera en la que Boca lo abrochó. Todo indica que, de no resolverse la cuestión económica, el tema irá a legales.

El Presidente de Huracán le cerró las puertas a la salida de Rodrigo Echeverría

El chileno que llegó a Huracán de la mano de Diego Martínez estaba en carpeta de Boca por el propio entrenador. Sin embargo, por esta compleja desvinculación del DT, el Globo negó que Echeverría pueda salir rumbo al Xeneize en el mercado de pases. “Echeverría no se vende, acá se puede vender Cóccaro y si llega una oferta por otro futbolista se verá. Este año Echeverría es de Huracán“, señaló David Garzón. Contundente.

La presentación oficial de Diego Martínez en Boca

Desde la cuenta oficial del Xeneize encargada de publicar en redes sociales las cuestiones acerca del mercado de pases y las renovaciones, bautizada por el club como “Esto es Boca”, se hizo formal la asunción de Diego Martínez en la institución: “Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato“, expresaron desde dicha página perteneciente al cuadro boquense. En las próximas horas, será presentado y este 2 de enero se pondrá a trabajar junto con el plantel en la pretemporada.

Los números de Diego Martínez en Huracán

Al frente de la dirección técnica de Huracán, Diego Martínez tuvo un 56,52% de efectividad. Fueron 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas en 23 partidos oficiales.

Los posibles refuerzos para el Boca de Diego Martínez

Con el entrenador ya acordado, Boca buscará agilizar en las próximas horas por futbolistas que refuercen el plantel como Éver Banega, Kevin Zenón, Rubén Botta, Maximiliano Meza y los juveniles que regresan de sus préstamos.