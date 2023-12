Después de que Boca tuviera las elecciones presidenciales, donde Juan Román Riquelme se impuso con el 65.3% de los votos, los hinchas están esperando por lo que ocurra con Diego Martínez, que sería el próximo entrenador tras su renuncia en Huracán.

En las últimas horas, y después de que se conocieran los cruces de la Copa Argentina, fue el presidente del Globo quien se refirió a la situación que atraviesan con Martínez, a quien todavía no le firmaron la rescisión contractual.

“Nosotros no tuvimos diálogo con Boca ni hubo discusión. Martínez me dijo que quería quedar libre por una supuesta oferta de Boca y nuestro pedido de resarcimiento es para el entrenador”, expresó David Garzón en diálogo con TyC Sports, a lo que resaltó que “Huracán no es un club para estar cuatro meses e irse. Somos un club grande que merece respeto”.

En más de una ocasión, circuló un rumor sobre la cifra que debería abonar Martínez para que los Quemeros le acepten la renuncia y así puedan oficializar a Facundo Sava como su reemplazante, ya que tienen todo acordado con el ex DT de Racing y Quilmes, pero en la misma entrevista fue desmentido por Garzón, quien no reveló el monto pero sí sostuvo que no son 300 mil dólares como se mencionó.

De esta manera, una vez que Diego Martínez solucione el problema económico con Huracán, podrá ser presentado como el nuevo entrenador de Boca, ya que Juan Román Riquelme viene buscándolo desde hace varias semanas. Por eso mismo, los abogados del ex mediocampista que se retiró en 2011 y los letrados de la institución de Parque Patricios están trabajando de lleno en un acuerdo.

Hasta cuándo gobierna Riquelme en Boca

En 2019, con una concurrencia récord en aquel momento (38 mil socios), Juan Román Riquelme volvió a Boca como vicepresidente. El ídolo acompañó a Jorge Amor Ameal y a Mario Pergolini en la fórmula de tres y se impuso a la oposición, tal como sucedió este domingo 17 de diciembre en La Bombonera.

Luego de un proceso largo y agotador, con la Justicia de por medio, Riquelme se consagró como el nuevo presidente de Boca y la foto junto a Ameal se volverá a repetir, ya que este será su vicepresidente. Ambos gobernarán hasta diciembre de 2017, mes en el que se llevarán a cabo las nuevas elecciones.

Los juveniles de Boca que dirigió Diego Martínez en inferiores

Habiendo dirigido las categorías del 2000 al 2004, el posible entrenador de Boca a partir de los próximos días tuvo a su cargo a pibes como Valentín Barco (2004), Equi Fernández (2002), Exequiel Zeballos (2002), Luca Langoni (2002), Nicolás Valentini (2001), Marcelo Weigandt (2000), Vicente Taborda (2001), Aaron Molinas (2000), Agustín Obando (2000) y Jabes Saralegui (2003), además de otros jugadores que aún se encuentran en Reserva como Lautaro Di Lollo, Mauricio Benítez y tantos más.

Martínez también tuvo a futbolistas como Facundo Colidio, hoy en River; Agustín Almendra, actualmente en Racing; Agustín Sández, de Rosario Central, entre otros. Todos ellos lograron afianzarse en Primera, algunos con rodaje en Boca y otros ganando la experiencia en otras instituciones.