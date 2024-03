Las redes sociales oficiales de los clubes suelen usarse principalmente para informar a los usuarios sobre diversas cuestiones. Sin embargo, también se da espacio a sacar chapa ante algunas situaciones que acontecen a nivel deportivo. En las últimas horas, desde el Twitter oficial de Boca quisieron hacer un posteo de esta índole, pero al Xeneize le terminó saliendo el tiro por la culata.

¿Qué sucedió? Concretamente, la cuenta de Boca felicitó a Lautaro Di Lollo por realizar un hat-trick en el debut del club de la Ribera en la Copa Libertadores sub 20, pero los hinchas -lejos de congratular al defensor central- no quedaron conformes con la publicación debido a que el plantel profesional de fútbol no disputará esta edición de la Libertadores.

Además, diversos usuarios hinchas de River aprovecharon para chicanear a Boca con esta cuestión, ya que el conjunto de Núñez sí participará de la Libertadores 2024. Más allá de esto, en lo que respecta al torneo juvenil, Di Lollo podrá contar que siendo defensor central fue autor de un triplete a nivel internacional en el debut de Boca en el certamen juvenil, en el cual defiende el título tras haberlo obtenido en 2023.

Estreno soñado para Boca en la Libertadores sub 20

El conjunto juvenil dirigido por Silvio Rudman venció por 4 a 0 a Always Ready en Colonia, ya que sede donde se disputa la totalidad del campeonato es en Uruguay. Los goles fueron convertidos por Lautaro Di Lollo por triplicado, mientras que el tanto restante fue de Mateo Mendía, compañero en la zaga central de Di Lollo.

Dentro del grupo en el que se encuentra Boca y Always Ready también aparecen Colo Colo de Chile y Academia Puerto Cabello de Venezuela, a quienes el Xeneize enfrentará el 5 y el 8 de marzo respectivamente.

La reacción de los hinchas de Boca y las chicanas de River por el tuit viral