El Turco Mohamed se candidateó para ser el entrenador de Boca: “A cualquier tipo le seduce”

De cara a un 2026 repleto de objetivos, Boca Juniors aún no confirmó oficialmente quién será el entrenador del equipo. Claudio Úbeda, por herencia de Miguel Ángel Russo, cerró el año como DT, pero hay incertidumbre sobre su continuidad.

En ese contexto, y a poco más de una semana del inicio de la pretemporada, los rumores sobre quién podría ocupar el rol de director técnico del Xeneize crecen con los días. En ese contexto, el Turco Mohamed se refirió a la posibilidad en una entrevista con TyC Sports.

El entrenador, que supo vestir los colores de Boca como futbolista, acaba de ser campeón de la Liga MX con Toluca. Se trató de la quinta corona de este tipo en el fútbol mexicano, con cuatro equipos diferentes y la segunda con los Diablos Rojos.

En medio de este gran momento, se ilusionó con poder ejercer en Brandsen 805: “Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”. Y explicó: “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”.

“No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, aclaró también que aún no hubo negociaciones formales con el Xeneize en lo que va de su carrera.

Mohamed rechazó a la Selección de México

Con su imagen en el mejor momento en el país norteamericano, al DT le preguntaron en ESPN si dirigiría al Tri en el Mundial 2026 y tuvo una tajante respuesta al rechazar nuevamente la posibilidad.

“No, ya dije ‘nunca’. Para mí ya está. Quizás el día de mañana me arrepienta. Pero a mi hay cosas que me duelen y ya está. Nunca más. Es como que me digan de volver al América, pero al América no vuelvo más”, contestó de manera contundente.

