Los 2 jugadores borrados de Boca que deberán buscar club

A la espera de la confirmación de Claudio Úbeda como entrenador para la temporada 2026, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca continúan trabajando en el mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de calidad al plantel que jugará la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Por otro lado, en el Xeneize también están atentos a posibles salidas, y en este contexto, hay dos futbolistas que no serán tenidos en cuenta, por lo que cuenta con muchas chances de salir en el próximo mercado de pases, ya sea por un préstamo o una transferencia definitiva.

Según pudo saber Bolavip, tanto Agustín Martegani como Lucas Janson no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada, y es por eso que si desean sumar minutos, desde el club les informaron que deberán traer ofertas para salir de cara a la temporada 2026.

En cuanto a Janson, llegó al club a mediados de 2023 y nunca logró asentarse como titular. Su vínculo con la institución es hasta diciembre de 2027, por lo que tanto una oferta a préstamo por un año, como un ofrecimiento para comprar un porcentaje de su pase podrían servirle al club y al jugador.

Martegani, por su parte, llegó en 2024 proveniente de San Lorenzo y está blindado con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Debido a que no será tenido en cuenta, un club interesado en comprar un porcentaje de su pase podrá hacerlo por una cifra menor. Su contrato es hasta diciembre de 2028.

Dalmasso y Mendía podrían irse

Los futbolistas campeones con la Reserva de Mariano Herrón cuenta con chances de irse en este mercado de pases. Ante las pocas posibilidades en el primer equipo, tienen ofertas para irse a préstamo a clubes de la Liga Profesional, así como también del exterior.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras finalizar sus préstamos, Norberto Briasco y Nicolás Orsini regresan a Boca en este mercado de pases

En cuanto a Mendía, Sarmiento de Junín y Platense, que juega Copa Libertadores, están interesados en él, así como también Peñarol de Uruguay. En cuanto a Dalmasso, es seguido de cerca por el Calamar y por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por el momento, solamente fueron sondeos.

Datos claves