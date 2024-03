Tevez fue categórico tras el polémico penal que Arasa no le dio a Independiente

Independiente empató 1-1 ante River en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, luego de lo que fue una semana ampliamente convulsionada por las declaraciones de Carlos Tevez post igualdad frente a Barracas Central, donde hubo una enorme polémica.

Sobre el final del cotejo en Avellaneda, todo el estadio reclamó penal de Leandro González Pirez sobre Gabriel Ávalos, pero Nazareno Arasa no sancionó. Incluso, el delantero paraguayo sostuvo que “siento el contacto abajo, pero el árbitro me dice que el que toca la pelota es él (defensor de River), para mí no fue así. Pero bueno, tengo que volver a ver las imágenes”. Y quien también se refirió al respecto fue el DT del Rojo.

“El tema del arbitraje fue puntual con Dóvalo. No son todos iguales. Hoy el protagonista fue mi equipo. Dejémoslo ahí, ya está”, enfatizó Tevez en plena conferencia de prensa, dando a entender que no le pareció que Arasa debiera sancionar la pena máxima por sobre Ávalos.

Además, se refirió al próximo encuentro, donde tendrán que visitar a Deportivo Riestra, ya que le consultaron si sentía que vuelva a ocurrir algo similar a lo que se dio frente al Guapo: “Yo no desconfío del árbitro. Lo dejé bien claro en la conferencia, nos dijeron que iba a pasar una cosa y pasó. Eso es lo que te da bronca. Pero ya pasó, seguiremos trabajando para que Independiente le vaya bien”, soltó. Y sentenció sobre su continuidad que “no me voy a ir. Tengo 3 años más de contrato”.

El penal que todo Independiente reclamó y Arasa no cobró

Lo que se le viene a Independiente

El próximo viernes, Independiente tendrá que abrir la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Le tocará visitar a Deportivo Riestra, a partir de las 16:30 horas.