Tras la polémica, Federico Beligoy explicó por qué designó a Nazareno Arasa para el Boca vs. San Lorenzo

Más de uno en el fútbol argentino se sorprendió cuando vio que Nazareno Arasa fue designado para el partido de la fecha. El árbitro, que viene de no cobrarle un penalazo a Alvarado contra Aldosivi, será el encargado de impartir justicia en Boca vs. San Lorenzo. Federico Beligoy dio los motivos.

En diálogo con TyC Sports, el Director Nacional del Arbitraje bancó al colegiado y explicó el protocolo que utilizan para la elección de cada encuentro: “En general, en los partidos más importantes, normalmente salen de la nómina de los 10 árbitros FIFA y siempre hay cuatro o cinco pasando mejores momentos. Arasa es uno de ellos. Entendimos que era el árbitro para este partido”.

Además, sobre su desempeño en el clásico marplatense, opinó: “Hubo una jugada polémica, después los 97 minutos fueron muy buenos, pero con una jugada polémica de un posible penal. ¿Viste el punto de contacto por televisión? No lo viste porque no se ve. Se ve el gesto del defensor, que va en forma de plancha, pero cuando baja la pierna el punto de contacto no se ve claramente”.

“Seguramente fue penal, pero el punto de contacto no se ve. Una persona que viene haciendo las cosas bien, por más que tenga un error, lo sigo apoyando“, cerró.

La defensa de Beligoy a Dóvalo

El Director Nacional del Arbitraje también respaldó a Pablo Dóvalo, quien hace algunas semanas denunció a Carlos Tevez por su actuación en un Barracas vs. Independiente: “Si se meten con la persona, con su integridad, su honestidad, su hombría de bien, podés ser un técnico, un médico o un kiosquero, pero obviamente se tomarán acciones judiciales. Por eso tenemos un sindicato y representación gremial, para hacer esa defensa de nuestros afiliados. Si se meten en temas personales, nosotros nos metemos de lleno“.

Luego protagonizó un cruce con Daniel Retamozo, el entrevistador. “Si vos a (Pablo) Dóvalo lo sacás de Barracas, ¿no lo cuidas?”, consultó el periodista, en referencia a todas las suspicacias que hay con este colegiado dirigiendo al Guapo. “Ese tema se habla puertas para adentro, no públicamente“, devolvió Beligoy. “¿Por qué?“, repreguntó el conductor. “Como en tu trabajo, hay cosas que no decís al aire, ¿no? Cuestionás todo. Estás cuestionador. No te alcanza con lo que te digo“, soltó el titular del arbitraje.