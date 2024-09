Durante muchos años, Juan Román Riquelme, máximo ídolo histórico de Boca Juniors, cargó contra la dirigencia de turno en el elenco Xeneize como consecuencia de los malos resultados y de la batalla perdida con River Plate, el rival de toda la vida.

Así las cosas, Riquelme cuestionó la falta de competitividad, la falta de títulos importantes, los duelos perdidos ante el Millonario, la escasa jerarquía dentro del plantel profesional y la poca paciencia con los entrenadores, entre muchas otras cosas.

En medio de ese panorama, en las últimas horas comenzó a circular un video que no demoró en hacerse viral y que condena a la gestión de Riquelme como presidente. El mismo se hizo tendencia en las redes sociales y acumula muchas declaraciones de Román.

Sucede que, después de la derrota por 2-0 de Boca frente a Belgrano de Córdoba, se tomó la determinación de que Diego Martínez no continúe siendo el director técnico de la institución de La Ribera. Un rato más tarde, el propio Riquelme salió a hablar al respecto.

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Boca. (Foto: Getty)

Por ello es que muchos comenzaron a criticarlo fuertemente teniendo en cuenta que, años atrás, el actual mandamás de Boca aseguró que no se podía lograr el éxito cambiando de director técnico todo el tiempo y que había que respaldar los proyectos.

“Y el presidente de Boca, si está tan seguro del técnico, que llegue y le firme contrato por uno, por dos, por tres años. ¿Cuánto le queda a Angelici, tres años? Que le haga un contrato de tres años al técnico y que le demuestre que lo quiere de verdad”, había señalado.

“Y ya está, se termina el cuento. No que si empata el domingo sigue o no sigue, si sale campeón sigue o no sigue. De esa manera vos le das tranquilidad a la gente, le das tranquilidad al cuerpo técnico, a los jugadores y creo que sería bueno”, había completado.

El video viral sobre Riquelme