Mauricio Macri detonó una nueva bomba tanto en el Mundo Boca, por las elecciones de diciembre, como en la Argentina, para el Balotaje de noviembre. Es que después de mostrar públicamente su apoyo a Andrés Ibarra (incluso estuvo en su lanzamiento de campaña), ahora admitió que está evaluando tener un rol central en la lista.

“Estoy evaluando si voy a estar para las elecciones como compañero de fórmula de Andrés Ibarra. Estoy trabajando activamente en eso”, lanzó el que fue presidente de la República Argentina entre 2015 y 2019 y mandamás de Boca Juniors entre 1995 y 2007, en una entrevista que le brindó al periodista Eduardo Feinmann.

Eso no fue todo. Además, en la semana contó que Javier Milei le hizo un pedido especial: “En la noche de la reunión Javier Milei me dijo: ‘Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que perdí desde que Riquelme es presidente’. Presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente. Ahí hay otro punto de contacto porque Milei me dice que me votó para ser presidente de Boca”, reveló.

De ser de esta manera, es decir, en el caso de que la fórmula para las elecciones xeneizes (una de, posiblemente, las tres) sea Ibarra – Macri, Mauricio se lanzaría por el cargo que desde 2019 ocupa Juan Román Riquelme, el de vicepresidente. De igual modo, es probable que el resultado de la Final de la Copa Libertadores sea lo que termine definiendo su postura, pues un triunfo del equipo de Jorge Almirón dejaría, presumiblemente, sin chances a cualquier candidato opositor.

¿Cuándo serán las elecciones para elegir el nuevo presidente de Boca entre 2023 y 2027?

Las elecciones en Boca, por estatuto, deben ser en la primera quincena de diciembre, día sábado o domingo. Por lo que puede ser el 2, 3, 9 o 10 del último mes del año. Al respecto, las autoridades actuales del Club de la Ribera estarían pensando en inclinarse por el sábado 2, fecha que se dio a conocer cuando la oposición recibió en octubre último el padrón de los socios habilitados para votar.

¿Cómo fue la última elección y cuántos socios de Boca estarán habilitados para votar en las Elecciones 2023?

La última votación que se llevó a cabo en Boca Juniors fue histórica. Es que registró un nuevo récord de participaciones de los socios en el sufragio de un club de la República Argentina. En total fueron 38.363 socios de Boca, de 84.000 habilitados, que intervinieron con su voto el domingo ocho de diciembre del 2019 en la carpa que se erigió en la zona de las vías linderas a la Bombonera.

La fórmula de Jorge Ameal y Mario Pergolini (que contaba con el padrinazgo de Juan Román Riquelme, fundamental para el resultado final) se quedó con el 53 por ciento (exactamente 20.071 votos). Así, desbancaron la propuesta del entonces oficialismo Chistian Gribaudo – Juan Carlos Crespi que alcanzó el 30,5 (11.573). Más atrás quedaron José Beraldi y Royco Ferrari con 16,3 (6201). En ese sentido, para la que se aproxima en diciembre del 2023, se espera que asiente una nueva marca, dado que los xeneizes aptos para emitir su preferencia son alrededor de 98 mil (solo los activos y aquellos que tengan más de dos años de antigüedad como tal).