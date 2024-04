Nicolás Valentini presenció desde los palcos de La Bombonera el partido que terminó con victoria de Boca 1-0 ante Godoy Cruz y clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, en que enfrentará a River. El defensor también se quedaría al margen del Superclásico debido a la decisión del Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, de relegarlo por encontrarse estancadas las negociaciones para la renovación de un contrato que expira en diciembre de este año.

El defensor de 23 años atraviesa el mejor momento de su carrera, llamado a disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina que conduce Javier Mascherano y recientemente convocado por Lionel Scaloni a la Fecha FIFA de marzo, en la que no sumó minutos. Esto le ha valido el interés de diferentes equipos en el exterior, algo que sabe bien y que también ha incidido en sus exigencias para negociar prolongar el vínculo con el Xeneize.

En las últimas horas, de hecho, trascendió el nombre de un nuevo club dispuesto a entrar en la puja por Valentini. Según el portal Fanatik, se trata del Besiktas de Turquía, que mientras atraviesa una temporada en que el equipo ha rendido por debajo de las expectativas “está analizando ya las opciones para el próximo mercado de fichajes”.

La prensa turca se hizo eco de la situación contractual entre el defensor y Boca, así como de el deseo aparente de continuar su carrera en Europa; algo que no condice con las palabras que él mismo había expresado en su regreso desde los Estados Unidos tras la Fecha FIFA, pues dijo tener intenciones de renovar el vínculo con el Xeneize.

Besiktas es uno de los tres clubes más importantes del fútbol turco, pero se ha quedado demasiado lejos de los otros dos grandes de Estambul: Galatasaray, que lidera la SuperLiga con 87 puntos, y Fenerbahce, que lo sigue con 85. La campaña irregular a la que hace referencia la prensa local lo tiene en la cuarta posición, con 48 unidades que son producto de 14 victorias, 6 empates y 12 derrotas, siendo también superado por Trabzonspor, que tiene 52 puntos. Hasta el momento, le alcanza para clasificar a la Conference League, tercera competencia continental en importancia a nivel de clubes.

Más interesados en Italia

Antes que su nombre se instalara en la prensa turca, Nicolás Valentini había protagonizado distintos rumores relativos al mercado de fichajes en la prensa italiana, siendo relacionado con Lazio y Fiorentina. Más recientemente, sorprendió que desde La Gazzeta dello Sport avanzaran que “Inter de Milán está en primera fila” para fichar al defensor.

El representante de Valentini habló de su situación

Después que trascendiera que Nicolás Valentini no había llegado a un acuerdo para renovar su vínculo con Boca, su representante Maximiliano Pra explicó por qué no se había aceptado la oferta que acercó el club. “Seguimos totalmente abiertos a renovar. Simplemente, no aceptamos la oferta que nos hicieron. Intereses de clubes hay un montón por Nico. Pero sin saber qué condiciones de venta quiere Boca es imposible acercarlas”, dijo.