Encuesta Bolavip: la arrasadora postura de los hinchas de Boca con la continuidad de Claudio Úbeda en caso de perder con Racing

En el marco de la sexta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en La Bombonera, Boca recibe a Racing en búsqueda de reencontrarse tanto con la victoria, como también de volver a sentir buenas sensaciones en el equipo que inició la temporada con un andar irregular.

Teniendo en cuenta el flojo momento que atraviesa el elenco de la Ribera, Bolavip realizó una encuesta en el canal de WhatsApp de “Yo soy de Boca” respecto a la continuidad del entrenador Claudio Úbeda en caso de que su equipo no tenga un buen resultado en el clásico con la Academia.

Con más de 3000 votantes, la opinión de los hinchas del Xeneize fue más que contundente, ya que están cansados tanto de los malos rendimientos que viene teniendo su equipo, así como también por el funcionamiento que muestra el plantel comandado por Úbeda.

Es que, más de 3200 hinchas votantes afirmaron que en caso de que Boca no gane, el entrenador deberá dar un paso al costado, más allá de que fue ratificado en su cargo y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de este año, con el Apertura y la fase de grupos de la Libertadores finalizadas.

Por otro lado, tan solo más de 200 fanáticos votaron que el entrenador debe mantenerse pase lo que pase, sin importar si no logra una nueva victoria en La Bombonera, ya que recién inició la temporada y solamente van seis partidos oficiales en el año futbolístico.

La encuesta realizada a los hinchas de Boca.

Cabe destacar que este partido será trascendental para la continuidad de Úbeda, debido a que en la dirigencia del Xeneize tampoco están conformes con el rendimiento del equipo, por lo que un mal resultado podría determinar la salida anticipada del entrenador.

Los números de Claudio Úbeda en Boca

Desde su asunción como entrenador del primer equipo en octubre del año pasado, Úbeda dirigió un total de 13 encuentros en el Xeneize, con un saldo de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas, cosechando así el 86,2% de los puntos posibles.

Datos claves

Más de 3.200 hinchas votaron que el entrenador Úbeda debe renunciar si no gana.

El contrato de Claudio Úbeda con Boca tiene vigencia hasta el 30 de junio. Boca recibe a Racing en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura.

