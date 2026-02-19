Es tendencia:
Sin Paredes y con la vuelta de un relegado: los convocados de Boca para recibir a Racing

El entrenador citó a 24 futbolistas para el clásico, pero con la dura baja del campeón del mundo.

Por Joaquín Alis

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Racing. Claudio Ubeda definió los convocados para el clásico ante Racing, en un partido que tendrá una dificultad mayor por la ausencia de Leandro Paredes, que es la baja más importante por la lesión de tobillo que lo obligó a pedir el cambio ante Platense.

Además de la ausencia del campeón del mundo, el entrenador tampoco podrá contar con los servicios de Carlos Palacios, que todavía no está al 100% desde lo físico. El chileno continúa marginado de la convocatoria y se espera que pueda regresar en la Copa Argentina.

Quien se suma a la nómina es Agustín Martegani. El ex San Lorenzo, que no venía siendo tenido en cuenta, reaparece en la lista ante la ausencia de los demás mediocampistas.

Los convocados de Boca

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Agustín Martegani, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.
  • Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

El probable 11 de Boca para recibir a Racing

En una alineación que promete tener modificaciones en todas las líneas, Boca saldría a la cancha para enfrentar a Racing con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Ángel Romero.

DATOS CLAVE

  • Claudio Ubeda definió los convocados de Boca para el clásico contra Racing.
  • Leandro Paredes es baja por lesión de tobillo y Carlos Palacios por estado físico.
  • Agustín Martegani regresa a la lista de convocados ante la ausencia de mediocampistas.
