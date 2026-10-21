Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca no dudaron y eligieron qué competición priorizar

Boca sacó a relucir su chapa copera y superó a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Estadio Maracaná para conseguir su boleto a la final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen en pie en todos los frentes y se vienen semanas exigentes para el Xeneize.
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Si bien el deseo de los hinchas es ganar todo, la realidad es que hay certámenes que entusiasman más que otros y en una encuesta planteada por Bolavip -en el canal de WhatsApp Yo soy de Boca- la elección de los fanáticos no dejó dudas.
En la encuesta se le preguntó a los hinchas, qué torneo debe priorizar Boca en el tramo final del año y la respuesta fue contundente: más de 5 mil eligieron ir por la Copa Sudamericana, 1.500 por la Copa Argentina, 1.300 por la Liga (Tabla Anual) y 1.200 por el Torneo Clausura.
Los 5 títulos que podría ganar Boca
- Copa Sudamericana | Está en la final y enfrentará en Barranquilla al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
- Campeón de Liga (Tabla Anual) | Lidera la Tabla Anual con 54 puntos, los mismos que Argentinos Juniors.
- Copa Argentina | Está en semifinales y enfrentará a Banfield el próximo 14/11.
- Torneo Clausura | Está segundo en la Zona A, con un pie adentro de los playoffs.
- Trofeo de Campeones | Solamente lo jugará si gana el Torneo Clausura. En caso de lograrlo, la final será ante Belgrano, campeón del Apertura.
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La tabla del Clausura
El cuadro de la Sudamericana
DATOS CLAVE
- Boca Juniors venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final.
- Copa Sudamericana fue elegida por más de 5 mil hinchas como la prioridad absoluta.
- Rodolfo Arruabarrena afrontará un exigente cierre de año compitiendo en todos los frentes.