Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca no dudaron y eligieron qué competición priorizar

El Xeneize sigue con vida en todos los frentes y podría llegar a jugar por cinco títulos en las próximas semanas.

Boca sacó a relucir su chapa copera y superó a Vasco da Gama por 3 a 1 en el Estadio Maracaná para conseguir su boleto a la final de la Copa Sudamericana. Los de Rodolfo Arruabarrena siguen en pie en todos los frentes y se vienen semanas exigentes para el Xeneize.

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Si bien el deseo de los hinchas es ganar todo, la realidad es que hay certámenes que entusiasman más que otros y en una encuesta planteada por Bolavip -en el canal de WhatsApp Yo soy de Boca- la elección de los fanáticos no dejó dudas.

En la encuesta se le preguntó a los hinchas, qué torneo debe priorizar Boca en el tramo final del año y la respuesta fue contundente: más de 5 mil eligieron ir por la Copa Sudamericana, 1.500 por la Copa Argentina, 1.300 por la Liga (Tabla Anual) y 1.200 por el Torneo Clausura.

Los 5 títulos que podría ganar Boca

Copa Sudamericana | Está en la final y enfrentará en Barranquilla al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

| Está en la final y enfrentará en Barranquilla al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Campeón de Liga (Tabla Anual) | Lidera la Tabla Anual con 54 puntos, los mismos que Argentinos Juniors.

| Lidera la Tabla Anual con 54 puntos, los mismos que Argentinos Juniors. Copa Argentina | Está en semifinales y enfrentará a Banfield el próximo 14/11.

| Está en semifinales y enfrentará a Banfield el próximo 14/11. Torneo Clausura | Está segundo en la Zona A, con un pie adentro de los playoffs.

| Está segundo en la Zona A, con un pie adentro de los playoffs. Trofeo de Campeones | Solamente lo jugará si gana el Torneo Clausura. En caso de lograrlo, la final será ante Belgrano, campeón del Apertura.

La tabla del Clausura

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El cuadro de la Sudamericana

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