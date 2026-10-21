El mediocampista fue determinante para que el Xeneize saque boleto a la final del certamen continental con un gol desde afuera del área.

Tras perder la ida por 1 a 0 en La Bombonera ante Vasco da Gama, Boca sacó a relucir su jerarquía en Brasil, ganó 3 a 1 y se clasificó a la gran final de la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+

Todo comenzó con el pie derecho para los de Rodolfo Arruabarrena gracias al gol tempranero de Lautaro Di Lollo, antes del cierre de la primera mitad quien amplió el marcador fue Miguel Merentiel. Ya en el segundo tiempo, los locales descontaron y la serie se igualó, pero sobre el final marcó Leandro Paredes y así fue que Boca se metió en la final del certamen continental.

Una vez terminado el partido, Leandro Paredes dialogó con la transmisión oficial y dijo: “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, para lo que estoy sintiendo. Solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas y jugadores increíbles que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar”.

“Creo que hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera y hoy creo que hicimos un partido perfecto de comienzo a fin“, agregó Leandro Paredes que estuvo en duda hasta el último minuto producto de una lesión muscular que había sufrido el pasado 9 de octubre ante Instituto en Córdoba.

Paredes celebra su tanto ante Vasco da Gama. (Foto: Getty).

Elogios para Merentiel

Paredes también dialogó con la prensa en zona mixta y al ser consultado por Miguel Merentiel afirmó: “Feliz por él y por nosotros, le pedí que me lleve a la final antes del partido y cumplió. Agradecido a él y a todo el grupo, obviamente con él tengo una relación increíble, lo quiero muchísimo y me pone feliz por él”.

Publicidad

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El cuadro de la Copa Suadamericana

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final.

venció 3 a 1 a Vasco da Gama y clasificó a la final. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes anotaron los goles del triunfo xeneize.

anotaron los goles del triunfo xeneize. Boca Juniors jugará la final contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.