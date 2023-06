Finalmente, tras más de tres años desde que aconteció el hecho, Sebastián Villa fue declarado culpable por “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” hacia su ex pareja Daniela Cortés. Debido a este veredicto final de parte de la justicia, el colombiano fue sentenciado a dos años y un mes de prisión, lo cual igualmente es excarcelable debido a que se trata de una pena menor a tres años.

Y si bien el abogado de Villa y el propio futbolista buscarán apelar, haciendo que la sentencia no haya sido efectiva por al menos 20 días más, ya es un hecho que el jugador de 27 años no jugará más en Boca, quienes anteriormente se apoyaban en el principio de “in dubio pro reo”, que explica que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ahora, con la sentencia de su responsabilidad por cometer violencia de género hacia su ex pareja, el club actuó de oficio y desvinculó de actividades profesionales a Sebastián Villa.

El propio futbolista colombiano, tras esto, tomó la decisión de marcharse a su país y apenas pasadas horas de su salida rumbo a tierras cafeteras, trascendió que insólitamente podría seguir su carrera allí, en el club que lo vio nacer futbolísticamente: Deportes Tolima.

El periodista Luis Fregossi reveló que esta posibilidad es concreta y que sería mediante un préstamo de parte de Boca al club que aún posee el 30% del pase de Villa. Quedándole un año y medio de vínculo con el Xeneize, esta situación podría hacer que el colombiano finalmente se vaya libre del club pero con esta cesión no deberían resarcir económicamente a Tolima por ese porcentaje del pase que les pertenece.

Además, el jornalista añadió que el interés desde Arabia Saudita también es una realidad y que el representante de Sebastián Villa le acercará a Boca las propuestas en los próximos días. Con su situación judicial, no son muchos los destinos que el jugador puede tener para el resto de su carrera, que igualmente podría culminarse a fines de año si también es declarado culpable en la segunda causa en su contra que será llevada a juicio, siendo esta por abuso sexual con acceso carnal y que puede llevarlo a prisión sin excarcelación posible.