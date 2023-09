A pesar de que el mercado de pases finalizó, dentro del mundo Boca están analizando a los posibles refuerzos para el 2024, dado a que Juan Román Riquelme tratará de adquirir futbolistas de jerarquía.

Así como ya llegó Edinson Cavani, quien no tenía lugar en Valencia CF, desde el Consejo de Fútbol tienen en mente a diferentes jugadores que están en el fútbol europeo, como así también a quienes aparecen en otros mercados.

Después de muchos años en el Viejo Continente, dejó en claro que le gustaría tener una revancha en Boca, dado a que surgió de las inferiores del club de La Ribera. Y así como sostuvo su deseo de retornar, también se refirió al motivo que lo llevó a marcharse de Brandsen 805.

“Me ofrecía un contrato a la baja y preferí irme al Mallorca y en Boca decían que había problemas con ese contrato porque yo no era libre, pero todo estaba legal. De todos modos, a la distancia que dan los años, yo no estuve bien asesorado. Me hubiera gustado seguir en Boca” , manifestó el actual capitán de Rayo Vallecano, Óscar Trejo, en diálogo con Infobae.

Así como reflejó que le hubiese gustado continuar, hace un tiempo le envió un claro mensaje a Riquelme, dado a que en una charla con Planeta Boca Juniors, Chocota Trejo expresó que “si hoy me llaman de ahí (Boca) es una de las cosas que nunca dudaría porque al final soy hincha y lo siento mucho, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que ha significado para mí”. ¿Será que en el futuro levanten el teléfono para repatriarlo?

¿Hasta cuándo tiene contrato Óscar Trejo en Rayo Vallecano?

El contrato de Óscar Trejo en Rayo Vallecano caducará en junio del 2024.

¿Cuántos partidos jugó Óscar Trejo en Boca?

Óscar Trejo solamente disputó un partido con la camiseta de Boca y convirtió un gol: fue ante Almagro, en la fecha 19 del Clausura 2005, y el equipo dirigido por Abel Alves cayó por 3-2 en el estadio Tres de Febrero.