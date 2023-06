Dentro de lo que fue la enorme lista de nombres de ídolos de Boca, de la Selección y amigos dentro del fútbol de Juan Román Riquelme en la despedida del “Último 10”, algunos tuvieron más protagonismo que otros en relación a minutos, goles o situaciones memorables, pero todos contribuyeron a que el homenaje sea inolvidable para el agasajado y para los hinchas xeneizes.

Entre ellos, uno de los grandes destacados por el público boquense y por lo hecho en cancha al haber convertido un gol fue Sergio “Manteca” Martínez. El uruguayo recibió una de las ovaciones más fuertes en La Bombonera el pasado domingo y se dio el lujo de sumado un tanto en el homenaje a favor del equipo de Boca.

Luego de la despedida a Román, este martes el delantero charrúa dialogó en D-Sports Radio y, además de hablar de lo que fue la fiesta de Riquelme, también se detuvo en otras cuestiones del día a día xeneize y allí, se metió de lleno en el mercado de pases de Boca hablando, una vez más, de su compatriota Edinson Cavani.

El delantero de la Selección Uruguaya está nuevamente en el radar de Boca y por eso, Martínez aprovechó para dejar en claro su postura una vez más acerca de su posible arribo a Brandsen 805: “Si Cavani venía a Boca se iba a subir al tejido (NdR: el alambrado). Tiene un poco más para darle al fútbol“.

Claro, esto está relacionado a unas declaraciones que el propio Manteca sentenció cuando se frustró la llegada de Cavani en junio del 2022, ya que en ese momento expresó: “No le dio, me parece… No se dio. Me hubiese gustado verlo con la camiseta de Boca. Pero quizás él tomó otra opción, Europa… Y ya por edad se va a perder esta posibilidad“. Ahora, con la chance de que se finalmente se pueda sumar al Xeneize, Martínez le puso fichas una vez más al presente de Cavani.