Ex Boca en España protagonizó la polémica de la fecha y explotó contra el VAR

El Sporting Gijón de Carlos Izquierdoz visitó este sábado el Estadio Municipal de Butarque para un duelo con el Leganés que era trascendental en la definición del ascenso a LaLiga de España. El conjunto del exdefensor de Boca precisaba ganar para aumentar sus chances de clasificar a los Play Off que determinarán el tercer ascenso. No obstante, no solo que perdió, sino que le anularon un tanto que dejó sus dudas.

Cali ya venía marcado por haber tocado sobre la línea la pelota que terminó dentro de su arco en el primer tanto de su rival. Por lo que el gol que anotó minutos más tarde hubiera significado el empate y su redención. Sin embargo, el juez del encuentro Manuel Orellana Cid, tras la intervención del VAR, decidió anularlo por offside.

Las imágenes de la transmisión demostraron que de haber existido la posición adelantada, en el instante en el que Carlos Izquierdoz se perfila con postura ofensiva, fue milimétrica, por lo que el nacido en Bariloche no anduvo con vueltas para hacer su descargo tras la derrota 2 a 1 que el Sporting de Gijón padeció con el Leganés.

”Si se equivocaría el línea, vaya y pase, pero si lo están viendo desde arriba… Es muy fina. A veces te juega a favor y otras veces en contra. Para mí no fue fuera de juego, pero ahora ya está porque el partido ya lo perdimos”, expresó Izquierdoz respecto al VAR y al fallo del árbitro.

La jugada del offside que le cobraron a Carlos Izquierdoz.

En esa misma línea, agregó: ”En definitiva sigue siendo manejado por humanos. Hay 3 o 4 personas sentados en una sala con tecnología de última generación y todavía se cometen errores. Si no hay justicia 100 por ciento mejor jugar como estábamos antes que tenía mas continuidad, era más entretenido, había un gol y si el línea no cobraba fuera de juego nos abrazábamos”.

Para cerrar, insistió: ”Ahora no sabemos qué hacer, miramos para todos lados esperando hasta último momento para que el juez marque el círculo central para celebrar el gol. Es una herramienta, está bueno, en teoría vino para ser más justo el fútbol, ojalá que le puedan encontrar la vuelta para que sea justo 100 por ciento”.

El Leganés de otro ex Boca quedó al borde de ascenso

El Leganés del ex Boca Julián Chicco alcanzó las 70 unidades y quedó primero al borde del ascenso a falta de dos jornadas para el cierre. Cabe mencionar que los dos primeros subirán a LaLiga y que del tercero al sexto disputarán los Play Off para determinar el tercer cupo a la primera categoría del fútbol español.