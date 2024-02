Colo Colo ya sentó su postura respecto al futuro de Carlos Palacios y Boca deberá actuar en consecuencia si es que quiere tener sus servicios. Una reunión clave en el club entre el futbolista, el técnico Jorge Almirón y el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, definió los pasos a seguir. Ahora, la pelota la tiene el Xeneize que tiene tiempo hasta este viernes 9 de febrero para cerrar un refuerzo.

Palacios es el nombre que más interesa al Consejo de Fútbol y por quien están haciendo todos los esfuerzos en esta parte final del mercado. Con la salida de Bruno Valdez a Cerro Porteño, el chileno es el apuntado para reforzar al equipo de Diego Martínez para tener una variante más en el ataque.

No obstante, las negociaciones por el actual futbolista del Cacique todavía no han llegado a buen puerto y el tiempo empieza a ser enemigo de Boca. Para colmo, Colo Colo también se convirtió en factor porque, si bien tiene un porcentaje menor de la ficha del jugador (la mayoría pertenece a Vasco da Gama), conserva sus derechos deportivos.

Y aquí es donde el conjunto chileno tiene las de ganar, sobre todo porque Almirón cuenta con Palacios y lo quiere retener sea como sea. También la concesionaria Blanco y Negro juega su parte y salvo que Boca haga un movimiento definitivo, el jugador se quedaría en su país.

La reunión que involucró a Jorge Almirón y pone a Boca contra las cuerdas

La importancia que tiene la continuidad de Carlos Palacios en Colo Colo hizo que el propio Jorge Almirón se meta en las conversaciones respecto a su futuro. En este sentido, puedo confirmar que en las últimas horas hubo una charla en donde el propio técnico, el jugador y Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, definieron qué sucederá con el ex Unión Española.

La primera decisión importante es que Colo Colo no se quiere desprender del jugador y no negociará con Boca por su salida. La postura no es novedosa, ya que desde hace varios días que el Albo han hecho manifestaciones contundentes por retener al jugador.

Mientras tanto, el propio Palacios se mantiene en total hermetismo. Hace algunos días, se manifestó respecto al interés del cuadro azul y oro. “Es imposible decirle que no a Boca, es uno de los mayores clubes del mundo“, dijo. No obstante, su postura es la de esperar que los clubes definan.

Boca sólo tendrá a Carlos Palacios si paga la cláusula

La única manera por la cual Colo Colo no pueda hacer absolutamente nada es si Boca paga la cláusula de salida que tiene Carlos Palacios en su contrato. El número es 5 millones de dólares redondos, una cifra que se acerca a lo que el Xeneize está negociando.

La apuesta por Palacios por parte de Riquelme y compañía es importante. Si pagan la cláusula, el chileno será la compra más cara de Román desde que es dirigente. Colo Colo aguarda y espera que desde La Boca no logren llegar al número mágico.

¿Qué pasa con Vicente Taborda?

En medio de estas negociaciones por Carlos Palacios, surgió un rumor respecto a la posibilidad de los Albos por contar con Vicente Taborda, jugador muy elogiado por Jorge Almirón. Se pensaba que podía ser el reemplazante del chileno en caso de que pueda salir y también facilitar las negociaciones con Boca. Sin embargo, en Colo Colo, el ex Platense no corre.