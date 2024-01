Hace rato que su nombre anda dando vueltas por la Bombonera. Ya pasaron varios mercados de pases pero nunca se pudo dar. Carlos Palacios quiere jugar en Boca, cumplir el sueño de pibe. El chileno de 23 años es prioridad para Riquelme, que lo tiene en carpeta desde hace tiempo. ¿Sabrá Román que es el ídolo del delantero de Colo Colo?

“Yo creo que mi ídolo máximo es Román, siempre veo videos de él hasta el día de hoy, la forma de ocupar el cuerpo, cómo se perfilaba, su carácter. No tenemos el mismo carácter, yo soy más tranquilo y él era más impulsivo, no le gustaba que le dijeran cosas pero siempre ha sido mi ídolo máximo y trato de mirarlo y a veces replicar cosas que él hacía”.

La confesión, que reprodujo en varias entrevistas posteriores también, la hizo en Historias de la Cantera, cuando todavía era un juvenil de Unión Española y donde comenzaba a destacarse bajo el apodo “La Joya” (sí, como Rodrigo Palacio).

“Riquelme es mi referente, por sus características de juego. Yo ahora cambié, pero siempre me dijeron que tenía un estilo parecido a él. Siempre veo videos de Barcelona, Villarreal y Boca Juniors. Otro jugador que miro mucho es Carlos Tevez, es un jugador extraordinario y lo está demostrando”, contó en otra entrevista.

Pero hay otro dato más que lo une con Boca: el DT que decidió subirlo a Primera fue nada menos que Martín Palermo. “No podía creer que compartiría y estaría tan cerca de Palermo todos los días, que iba a poder conversar con él. Me dejó cosas que hasta el día de hoy ocupo”, dijo en La Tercera.

“Para mí fue muy importante tener un jugador como él, con varios récords y campeón intercontinental. Son personas reconocidas en todo el mundo (junto a su ayudante Pato Abbondanzieri), que lograron cosas que uno sueña con lograr. Son muy buenas personas, porque te enseñan cosas muy positivas”, contó. Con el técnico llegó a jugar 14 partidos.

El exdelantero de Boca estuvo en Unión Española desde el 2015 y hasta el 2018, en lo que fue su primera experiencia internacional como entrenador. En esa última temporada fue que le dio minutos al juvenil que ya se destacaba. En marzo del 2021 fue traspasado primero al Inter de Porto Alegre, y luego al Vasco da Gama, con el que logró el ascenso a la Serie A.

En enero del 2023 volvió al fútbol chileno para jugar en el Colo Colo, donde permanece a préstamo. Boca ya lo tenía en carpeta desde hace tiempo pero ahora Riquelme lo quiere como tercer refuerzo, luego de sumar a Cristian Lema y a Kevin Zenón.

“No soy hincha de Unión (su primer club), pero desde llegué al club le agarré cariño y me siento uno más. En Chile nunca he seguido a ningún equipo. Afuera, a Boca Juniors. Desde chico he sido fanático de Boca”.

“Si no es Boca, me gustaría mucho pasar por el fútbol argentino, antes de dar un salto más grande. Creo que mis características de vivir el fútbol son parecidas a los argentinos, que mueren por el equipo. Yo cuando entro a la cancha me mato por la camiseta”, aseguró. En Boca, entonces, será más que bienvenido.

Una patada de recuerdo

Con quién no se va a encontrar en Boca, en caso de que finalmente se cierre la transferencia, es con Valentín Barco. Al Colo le dio una tremenda patada el año pasado, cuando Colo Colo y Boca se enfrentaron por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

A los 21 minutos del segundo tiempo y con el partido 2-0 a favor de Boca, el delantero chileno bajó al juvenil xeneize y recibió la roja directa por parte del árbitro Raphael Claus. Recibió dos fechas de suspensión y por eso no pudo estar en la revancha, jugada en la Bombonera.

Sueña con jugar en Boca, le dicen La Joya lo tuvo a Palermo de DT e idolatra a Román. La conexión xeneize en su máxima expresión.