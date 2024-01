Llevó los colores por el desierto de Arabia Saudita durante 7.891 kilómetros en las 12 etapas del circuito del Rally Dakar 2024. Y no sólo eso, por segunda vez logró el título en quads, repitiendo lo logrado en el 2021. Y siempre acompañado por el escudo de Boca en cada uno de sus brazos, para que todo el mundo los vea. Así corrió Manuel Andújar para mostrar sus dos pasiones: los cuatriciclos y el Xeneize.

Oriundo de la ciudad bonaerense de Lobos, Andújar volvió a poner a la bandera argentina y los colores de Boca en lo más alto del podio y logró su segundo título en la carrera más dura del mundo que ahora se desarrolla en tierras árabes. El piloto de 27 años ya estaba en la lista de cuatro pilotos argentinos en lograr el Dakar: los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli (cuando la competencia que realizaba en Sudamérica) y Nicolás Cavigliasso.

En el 2021, cuando logró su primer título en la competencia, llevó su cuatri a la Bombonera e intercambió regalos con Ricardo Rosica, por ese entonces secretario general: se llevó la camiseta con su nombre y él dejó de regalo uno de sus buzos con el escudo de Boca grabado.

Aquel año, Boca había formado parte de los sponsors que habían apoyado al deportista en su travesía. Socio desde los tres años, fue a la cancha con su padre desde esa edad y aunque su deporte no tiene nada que ver con el fútbol (de hecho, no le gusta jugar) su pasión por los colores lo llevaron a tenerlo siempre presente en su indumentaria.

“Cuando llegue a Arabia me dicen ‘¿argentino?’. En una estación de servicio y le digo ‘sí, argentino’, y lo primero que me dicen Maradona, a todos lados que vas lo primero que te dicen Maradona, después Messi y me sorprendió lo tercero, ‘Román’ me dicen, en una estación de servicio en Arabia Saudita, en la otra punta del mundo. Ahí caí realmente en la dimensión de lo que es Boca y de lo que ha logrado a través de los años, de la historia, de la trayectoria, de consagrarse a nivel mundial”, contó en PuroBoca. com.

“Que en una estación de servicio en Arabia Saudita te nombren a Román es parte de toda la historia de Boca”, agregó sobre su primera experiencia en aquel país, cuando luego se coronó. . Luego de dos frustraciones seguidas en 2022 y 2023, cuando debió abandonar la competencia, en este 2024 peleó segundo a segundo contra el francés Alexander Giroud para quedarse otra vez con el primer lugar.

Además de homenajear a Boca cada vez que puede, también lo hizo con la Selección Argentina luego de los títulos obtenidos en el 2021 y especialmente el Mundial de Qatar. Así que también sumó a su cuatri y a su casco los colores de la camiseta nacional y la imagen de la Copa para celebrar.

Su victoria en el Dakar

El piloto bonaerense se consagró por segunda vez el título en la categoría quads y de esta manera un deportista argentino lo logra por octava vez, siendo así el país más ganador de la disciplina.

Andújar llegó en el segundo lugar de la última etapa por detrás del francés Giroud, logrando un tiempo acumulado de 64 horas, 16 minutos, 53 segundos, 7 minutos y 59 segundos menos que su perseguidor, que iba por su tercer título consecutivo.