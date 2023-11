Pasaron algunos días de la final de la CONMEBOL Libertadores que perdió Boca ante Fluminense en el Maracaná. Sin embargo, al menos para Alejandro Fantino, todavía quedó mucho por descargar tras haberse frustrado el sueño de “la séptima”.

El célebre periodista, recontra fanático del Xeneize, repasó una vez más lo que dejó el partido del sábado en Brasil y mostró cierta nostalgia por el pasado boquense, su época dorada a principios de milenio y el sacrificio de los futbolistas de la vieja guardia del club de La Ribera, algo que hoy ve muy lejano en el actual plantel.

Entre los dardos que lanzó Fanta durante la emisión de su programa en Neura Media, uno le cayó a Edinson Cavani. “A mí no me dan los huevos para discutir a Cavani, pero te tengo que decir una cosa, hermano… El 9 de Boca no se acalambra en una final. Tenes que salir con los dos gemelos rotos, 17cm de desgarro en cada uno…”, comenzó el conductor con su discurso.

Luego, el uruguayo sufrió una comparación algo desfavorable. “Palermo jugó rengo y le hizo un gol a River en cuartos de final. Era el 9 de Boca y jugó rengo. Mandó dos mails para avisar que se iba a dar vuelta y la puso abajo, y Cavani se nos acalambra. Duro, es raro. 15 días tuviste para prepararte para el partido. ¿Es potasio lo que genera calambre? Llevate un kilo de banana, qué se yo”, soltó.

Por último, dejando de lado su rendimiento en la final, Fantino pidió que el Matador se quede en Boca de todas formas. “Ojalá se quede Cavani, es un tipo que nos puede dar mucho. Ahora bien, cuando digo de hacer un análisis de un jugador para comprar para Boca, sería estúpido si discuto a Cavani. Es uno de los grandes jugadores de la historia de Sudamérica, pero Boca es Boca“, concluyó.

Cómo está Cavani después de salir en el Maracaná

A los 77 minutos de juego, cuando el partido todavía estaba 1-1 y Boca no dejaba de atacar, Edinson Cavani tuvo que salir reemplazado por una fuerte molestia en la zona de los gemelos.

El uruguayo estuvo elongando un rato largo dentro del área con el balón detenido, incluso mientras sus compañeros festejaban el gol que metió Luis Advíncula para empatarle a Fluminense, hasta que el cuerpo le dijo basta. Así lo entendió Jorge Almirón, que mandó a Darío Benedetto a la cancha en reemplazo del Matador.

Afortunadamente para el uruguayo, no hubo lesión de gravedad luego del partido en el Maracaná. Boca difundió imágenes del entrenamiento del martes, ahora bajo la conducción de Mariano Herrón, y se lo vio a Cavani practicando con normalidad de cara al partido de este miércoles contra San Lorenzo. El Matador sigue en pie.