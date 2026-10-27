Fin del misterio: Riquelme explicó por qué dijo que era hincha de Tigre

El presidente de Boca Juniors habló en el programa AZZ y explicó su famosa frase de su fanatismo por El Matador.

Juan Román Riquelme habló en la previa del Superclásico y aclaró por primera vez por qué en el pasado aseguró que era hincha de Tigre. El presidente de Boca Juniors estuvo presente en AZZ y reveló de dónde nació su fanatismo por El Matador.

“Nosotros somos bosteros y después Tigre era porque jugaba en el Nacional B, de ahí, del barrio. Yo creo que a muchos le ha pasado”, comenzó explicando Román. “Ahora creo que ha cambiado mucho. Hay tantos equipos que cualquiera puede ascender, antes no pasaba eso”, completó.

“Vos eras de Boca y de tal, y así. Mi papá me llevaba a ver a Tigre los sábados, porque a mí me quedó en la cabeza de chiquito. A mi papá le gustaba cómo jugaba Pajón, Fiori, Ortega Sánchez y Chaparro; jugaban los cuatro“, añadió el presidente del Xeneize.

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“Mi papá amaba el fútbol y quería ver todos los partidos que jugaban esos cuatro. Entonces, yo me acuerdo de los cuatro porque mi papá me decía: ‘Mirá estos cuatro cómo juegan'”.

Por último, Riquelme cerró: “La cancha de Tigre queda ahí cerquita de casa. A la cancha de Boca podíamos venir una o dos veces al año a la popular más alta, los jugadores los veíamos de lejos, me imaginaba quién la agarraba. Pero somos todos bosteros, no tuvimos ni chance de elegir nosotros. Somos hinchas de Boca“.

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Riquelme dijo por primera vez que era hincha de Tigre en 2006

“Yo soy hincha de Tigre porque Don Torcuato pertenece a Tigre. Y mi viejo me hacía ver a un equipo que me gustaba mucho“, fueron las palabras de Juan Román Riquelme en una entrevista con el programa Sin Cassette de TyC Sports en el año 2006.

En síntesis