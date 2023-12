En los diez años de carrera que lleva como entrenador, Martín Palermo se sintió más cerca que nunca de cumplir el sueño de dirigir Boca luego que Andrés Ibarra y Mauricio Macri, candidatos de la oposición en las elecciones que se realizaron en el club el pasado domingo, se comprometieran públicamente a llevarlo como director técnico en el caso que salieran victoriosos en las urnas.

Nada de eso sucedió. La fórmula de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal se impuso con gran autoridad en la votación y el entrenador que en las próximas horas firmará su vínculo con el club no será Palermo sino Diego Martínez, quien está finiquitando los detalles de su desvinculación de Huracán.

Pese a esa decepción, y entendiendo que no será entrenador del Xeneize mientras Riquelme sea presidente, El Titán ya comenzó a plantearse grandes desafíos de cara al futuro y espera tener en 2024 una propuesta que le permita trabajar con mayores ambiciones que las que ha tenido a lo largo de una carrera como DT que lo llevó por clubes con importantes limitaciones económicas.

“Fueron diez años que fui viviendo, distintas etapas, y hoy tengo la satisfacción de sentir que el trabajo estuvo a la vista. Como entrenador, estoy preparado para cualquier desafío importante y por haber llegado a una final con Platense, sin desmerecerlo, me siento preparado para esos grandes desafíos de seguir compitiendo por más cosas“, manifestó Martín Palermo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Lo que siento es que los equipos por los que pasé, sintiendo ahora que me recibí como entrenador, me hicieron estar mejor preparado para otros desafíos. No se si hubiera estado preparado antes. Como es el fútbol nuestro, el boca a boca entre los dirigentes, entre jugadores, es muy importante”.

Palermo explicó por qué no cree que pueda ser DT de Boca pronto

Martín Palermo había dado en diálogo con Radio La Red los fundamentos que lo llevan a pensar que no tendrá la oportunidad de dirigir a Boca mientras Juan Román Riquelme sea el presidente del club. “Creía que después de Guillermo (Barros Schelotto) pude ser yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco (Arruabarrena), a Guillermo, Ibarra y Battaglia. Pero no creo que Riquelme me llame para ir a Boca, y si lo hace es por algún interés”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Somos distintos con Román. Nos respetamos dentro de la cancha. Cuando es así, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca. Para que mentirle al hincha de Boca, la convivencia con Román no duraría nada. Yo me veo sentado en el banco, como técnico del club, aunque tendré que esperar 4 años para ser DT“.

Palermo insistió en su defensa a Macri

Tras la contundente derrota de la fórmula de la oposición que planeaba llevarlo como entrenador si salía ganadora de las elecciones que se realizaron en Boca el domingo, Martín Palermo insistió en su defensa a Mauricio Macri: “Mauricio Macri, como presidente de Boca, es el más exitoso de toda la historia. Que la gente lo insulte, no lo entiendo”, explicó.