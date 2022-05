Tan solo falta un día para que la Selección Argentina se enfrente a la Selección de Italia por la Finalissima. Después de tanta espera, las especulaciones quedarán de lado y los comandados por Lionel Scaloni y Roberto Mancini, respectivamente, se cruzarán por una nueva estrella.

Con vistas al Mundial de Qatar, los integrantes de la Albiceleste realizaron el entrenamiento después de la conferencia de prensa del entrenador oriundo de Pujato. E instantes previos, fue la Azzurra quien estuvo trabajando en el césped de Wembley. Y allí se dio un particular cruce entre Oscar Ruggeri, Lorenzo Insigne y Sebastián Vignolo.

El conductor de ESPN se cruzó con el ex Napoli, que ahora será jugador de Toronto FC, y le pidió que mostrara su particular tatuaje de Diego Armando Maradona. Después de chocar los puños con Ruggeri y Vignolo, el ídolo napolitano mostró su bíceps femoral con la imagen del ex capitán de la Selección Argentina, por quien tiene una gran devoción. Sin embargo, lo que más de un usuario de Twitter destacó fue la fonética del periodista.

"Eh, puede mostrar", le consultó Vignolo a Insigne, tratando de hablar en italiano, aunque con una gran dificultad. Lejos de ofenderse, el jugador de la Azzurra accedió a que las cámaras tomaran imágenes de su tatuaje maradoneano. Y antes de que retornara con sus compañeros para continuar con el entrenamiento, el Pollo le indicó que Ruggeri fue campeón del mundo con Pelusa.

El tatuaje de Lorenzo Insigne sobre Diego Maradona