Boca se encuentra en la búsqueda de un entrenador para que tome las riendas del plantel tras la renuncia de Jorge Almirón después de haber perdido la final de la CONMEBOL Libertadores. Y uno de los nombres que siempre aparecen en el radar azul y oro es el de Ricardo Gareca.

Luego de haber dejado su cargo en Vélez Sarsfield, el ex DT de la Selección de Perú se refirió a la chance de poder arribar a Boca, más allá de que en este momento no figura entre los planes de Juan Román Riquelme, quien quiere esperar a lo que ocurra en las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo sábado 2 de diciembre.

Tras afirmar que cuando estaba al frente del seleccionado incaico y Daniel Angelici presidía al Xeneize, Gareca sostuvo en diálogo con Líbero VS que “a veces pareciera, o quedaría, la imagen de que no se le puede decir que no a Boca o River. Pero no es tan así”. Y amplió: “Tengo que ver un montón de cosas, no es el simple hecho de meterme a trabajar” .

Hasta el momento, los integrantes del Consejo de Fútbol no se encargaron de comunicarse con Ricardo Gareca para ofrecerle la posibilidad de transformarse en el entrenador de Boca de cara al 2024, pero si le acercan un proyecto interesante, lo analizaría.

Ricardo Gareca explicó por qué se fue de Boca a River

En la misma entrevista, Ricardo Gareca cortó con el misterio tras su traumática salida del Xeneize al Millonario: “Era la peor época de Boca. Estaba más para la quiebra que otra cosa. En un acto de bronca fue donde resolvimos con Ruggeri irnos para River”, expresó.

¿Cómo fue el último paso de Ricardo Gareca como entrenador?

El último equipo que dirigió Ricardo Gareca fue Vélez Sarsfield, en 2023. Y allí tuvo 12 partidos al frente del plantel, donde solamente consiguió un triunfo, además de 7 empates y 4 caídas.