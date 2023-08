Gonzalo Morales se marchó hace escasas semanas de Boca a modo de cesión para ganar más minutos en primera y afianzarse como futbolista profesional. Con Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Darío Benedetto por encima de él para el puesto de delantero en el Xeneize, Unión de Santa Fe fue el equipo que lo acogió y el “Toro” ya paga la confianza con goles.

+ ¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Con tres tantos en dos partidos jugados, el cordobés ostenta un auspicioso inicio en el Tatengue pero no dejó pasar la oportunidad de hablar acerca de Boca, ya que en las últimas horas, Morales habló en D-Sports Radio y analizó lo que puede ser el duelo ante Racing de este miércoles, el cual definirá a un semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda.

Sobre esto, el Toro emuló una frase que supo ser de Mauro Zárate cuando se encontraba en Boca y el Xeneize venció a Vélez por penales en 2019, en lo que fue la Copa de la Superliga de aquel entonces. “Pasa el equipo grande, pasa Boca“, soltó Gonzalo Morales de manera contundente.

Y como si esto no fuera suficiente, el delantero se animó a vaticinar un resultado exacto para el encuentro que acontecerá en escasas horas entre el Xeneize y Racing. “Va a ser un partido ida y vuelta, intenso, pero se lo lleva Boca. Gana 2-0 Boca con goles de Merentiel y Cavani“, expresó Morales. ¡Hasta se la jugó por los goleadores!

El juvenil, además, reveló el motivo que lo llevó a irse de Boca, ya que comentó: “No hablé con nadie de Primera. Herrón me aconsejó que lo mejor era irme a préstamo para sumar minutos y lo mejor que hice fue venir acá. Me recibieron de la mejor manera, son muy buena gente y es un club que te hace ir para adelante“.

¿Cuándo se juega Racing – Boca por la Copa Libertadores?

Racing Club y Boca Juniors volverán a verse las caras el miércoles 30 de agosto a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. Allí se definirá el clasificado a las semifinales, que probablemente enfrentará a Palmeiras (le ganó 4 a 0 la ida a Deportivo Pereira en Colombia).

¿Dónde ver Racing – Boca por la Copa Libertadores?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por Telefé.