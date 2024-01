Boca tiene negociaciones avanzadas con Cristian Lema para que sea uno de los primeros refuerzos de este mercado. Sin embargo, desde Uruguay, aseguran que Peñarol quiere al experimentado defensor y hará un intento antes de que se cierre el acuerdo con el Xeneize.

Lema supo jugar en Peñarol a comienzos de 2019, donde fue parte del equipo que salió campeón del Torneo Apertura de ese año. Ahora, el ‘Carbonero’ busca su regreso, según reveló el periodista Wilson Méndez en Minuto 1 (Carve Deportiva).

La situación no es sencilla para el conjunto uruguayo, ya que Lema tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo jugador de Boca, tal como adelantó el periodista César Luis Merlo y confirmó Germán García Grova. De todas maneras, al no estar cerrado el acuerdo, Peñarol no baja los brazos.

¿Cómo es la situación de Cristian Lema?

Lema tiene contrato vigente con Lanús hasta diciembre de 2025. Sin embargo, según trascendió, tendría una cláusula de rescisión por 400.000 dólares. Boca pagaría ese monto para lograr su llegada en los próximos días. No obstante, Peñarol también quiere meterse.

El ‘Aurinegro’ ya está haciendo algunos intentos para torcer la negociación con Boca, según revelaron desde el medio uruguayo. “No descartan la posibilidad“, opinó el citado comunicador.

A sus 33 años, Lema podría dar un nuevo salto en su carrera luego de un 2023 bueno en lo personal, pero negativo por el rendimiento de Lanús en líneas generales. En el fútbol argentino, no jugó en ningún equipo grande, aunque sí tuvo un paso por Europa donde jugó en Benfica.

La diferencia entre Boca y Peñarol en la batalla por Cristian Lema

El ‘Manya’ está en un punto difícil, ya que Boca está por arriba en la consideración de Lema. Un llamado de Juan Román Riquelme entusiasmó al ex defensor de Belgrano. Además, desde lo económico, el ‘Xeneize’ tiene ventaja por el contrato que le ofrece al jugador.

Peñarol corre de atrás en muchos aspectos, pero aún sueña con el defensor. Deberá apelar a su anterior paso donde jugó 20 partidos y llegó a marcar tres goles. Un detalle no menor es que el histórico equipo uruguayo juega Copa Libertadores, a diferencia del club de la Ribera que estará en la Sudamericana.