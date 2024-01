A Santiago Giménez no le preocupa que lo llamen doble camiseta. Él se siente tan hincha de Cruz Azul como de Boca, dos clubes en los que jugó su padre Cristian. Se inició como profesional en La Máquina y espera algún día poder cumplir también con el sueño de jugar en el Xeneize, aunque sabe que todavía le queda mucho camino por recorrer en Europa.

“La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“, manifestó el delantero del Feyenoord y la Selección de México en diálogo con Christian Martin.

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí“, explicó. Aunque avisó: Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“.

En su segunda temporada en el Viejo Continente, Santiago Giménez cerró el año marcando 18 goles para el Feyenoord, lo que le vale ser uno de los máximos goleadores de la Eredivisie junto al griego Vangelis Pavlidis, que milita en el AZ Alkmaar. Esa gran performance en la segunda mitad de 2023 le ha valido el interés de poderosos equipos europeos, como Real Madrid y Tottenham, aunque todo indica que no se moverá al menos hasta que finalice el presente curso.

Así como se ha confesado tan hincha de Boca como de Cruz Azul, el delantero no dudó al elegir con qué selección volverse internacional. Si bien tuvo algún sondeo desde Argentina, siempre supo que su lugar estaba en México, donde además se le presentarían muchas más oportunidades. “Yo no miento. Amo a Messi, pero mejor jugar en contra. Me encanta Leo Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón. Estoy feliz con la decisión”, explicó sobre esa elección.

Cristian Giménez ve a su hijo en Boca

El exdelantero del Xeneize, de amplio recorrido en el fútbol mexicano, ya había dicho en el pasado que confía en que su hijo seguirá sus pasos. “A Santi le gustaría mucho jugar en Boca, porque él es hincha”, supo decir en una entrevista concedida al programa Boca de Selección.

¿Cuántos partidos jugó Cristian Giménez en Boca?

Chaco Giménez fue parte de algunos de los años más gloriosos de la historia de Boca, con Carlos Bianchi como entrenador. Llegó al club procedente de Chaco For Ever, en 1998, y aunque no le fue fácil tener continuidad en función de los grandes nombres con los que debió competir en la delantera, como Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Delgado, entre otros, disfrutó de la conquista de tres títulos nacionales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental. En total, disputó 87 partidos oficiales con el Xeneize y aportó 10 goles.