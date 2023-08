¿Juega Darío Benedetto en Boca vs. Nacional por la Copa Libertadores 2023?

Boca se juega algo más que un pasaje de competición dentro de la Copa Libertadores 2023, principalmente porque ante Nacional se encuentran los octavos de final en disputa y un semestre que puede marcar precedentes si el resultado no es el indicado. Aunque de ser positivo, más refuerzos pueden caer para agigantar el nivel del plantel ante los varios arribos.

VER Boca vs. Nacional EN VIVO por Star+ en Latinoamérica

En cuanto a la conformación del plantel para afrontar el partido, una de las dudas es si estará desde el inicio Darío Benedetto. El atacante no presenta el mejor nivel desde su retorno al cuadro “Xeneize”, a tal punto que en estos días se habla mayormente sobre una posible marcha del club. Más aún ante la llegada de Edinson Cavani y el buen momento de Miguel Merentiel.

Quien deberá dar el veredicto final es Jorge Almirón, director técnico que posee Boca y el cual tendrá que determinar la línea de atacantes, ya que se habla de un delantero de área como también dos, variando si habrán cuatro o cinco defensores. ¿Jugará el Pipa Benedetto desde el inicio? O aparecerá como opción en el banco de suplentes.

Es una incógnita que Darío Benedetto juegue o no el partido de Boca frente a Nacional. Principalmente porque aún no hay definición desde el cuerpo técnico por más que las pruebas lo no involucraron en el equipo titular. En caso de que termine optando por su figura, quedará por saber si Edinson Cavani o Miguel Merentiel saldrán del 11, a menos que exista la posibilidad de utilizar un delantero.

Recordemos que todas las acciones de Boca y Nacional se podrán mirar en Argentina por Star+, Fox Sports, Telefe, Mi Telefe, Mi Telefe App, Twitch Telefe y Pluto TV. El partido va a estar comenzando a las 21 horas.