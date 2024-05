Diego Martínez confirmó el once titular de Boca y también los suplentes. La gran sorpresa la dio por el lado de Kevin Zenón. Es que el ex Unión no estará disponible para el partido ante Talleres este sábado en La Bombonera, ya que el entrenador optó por dejarlo afuera del banco.

Zenón no iba a ser titular para este encuentro ante la T. Finalmente, se confirmó que su reemplazante será Vicente Taborda, pero Martínez optó incluso por dejarlo afuera del banco de los suplentes.

¿Por qué Kevin Zenón quedó afuera del banco de suplentes ante Talleres?

La decisión del cuerpo técnico estaría relacionada con el partido más importante que tendrá Boca este semestre. Es que el Xeneize enfrentará a Nacional Potosí en La Bombonera este miércoles 29 de mayo por Copa Sudamericana en busca de la clasificación a la siguiente instancia.

Kevin Zenón, afuera del banco (X @EmilianoRaddi).

Por este motivo, Zenón es resguardado en este encuentro ante Talleres pensando en que sea titular ante Nacional Potosí. El mediocampista no tuvo una buena semana de entrenamientos debido a una molestia por la que se realizó estudios luego del partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

No hubo parte médico para el ex Unión, ya que las pruebas médicas no detectaron una lesión. El dolor es en la zona del tendón rotuliano de la pierna izquierda.

El once titular de Boca para enfrentar a Talleres

Diego Martínez, con la ausencia conocida de Kevin Zenón, optó por el siguiente once titular para enfrentar a Talleres: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Vicente Taborda; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.