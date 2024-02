Un extenso debate se dio en las redes sociales y en el boca en boca luego del partido del Xeneize ante Central Córdoba por el primer gol de Boca. Es que Kevin Zenón definió sutil y suavemente ante la salida del arquero Andrés Mehring y Miguel Merentiel la empujó sobre la línea, aludiéndose el gol a su cuenta personal a último momento, para a su vez evitar cualquier tipo de contratiempos posibles.

¿Estuvo bien Merentiel en asegurar el gol o fue egoísta al evitar que Zenón abriera el marcador? La discusión se instaló durante largas horas, cuando a fin de cuentas dentro de Boca ni el uruguayo ni el ex Unión se hicieron problemas con el tanto. Incluso, ambos celebraron el gol juntos y la victoria frente al Ferroviario en sí.

Lo cierto es que si bien el gol contó en el sumario oficial para Merentiel, Zenón creyó que la anotación había sido personal, pero en el festejo el charrúa le explicó que le había “robado” el tanto sobre el final. Luego del partido, en donde incluso anotó el segundo gol del encuentro tras un gran centro de Luis Advíncula, el correntino habló ante la prensa y destacó aquella acción que abrió el cotejo en La Bombonera.

De manera risueña, Zenón expresó: “No sabía (que el gol fue de Merentiel). En el entretiempo me dijeron. Pensé que me estaban jodiendo, ja. No pasa nada, le dije que lo quería mucho. Lo importante es que se sumó y es lo que necesitabamos. Se lo debíamos a la gente“. Así, el ex Unión despejó todo tipo de discusión que había entre los hinchas de Boca acerca del primer gol del Xeneize.

Kevin Zenón habló de sus cambios de posición en Boca

Desde su arribo a Boca, Zenón mantuvo la misma característica que poseía en Unión: su polifuncionalidad. En sus cinco partidos en el Xeneize, el correntino jugó de volante por izquierda, de enganche y de volante por derecha. Sobre esto, el futbolsita de 22 años expresó: “Siempre lo digo, trato de jugar en todas las posiciones y sentirme cómodo en donde lo necesite el entrenador para poder ayudar al grupo“.

Zenón y el video viral de la estampita

En la previa del cotejo ante Central Córdoba, cuando los jugadores del Xeneize salían al campo de juego, Zenón tuvo un tierno gesto con un niño que tomó repercusión en las últimas horas. El zurdo recibió un regalo de un niño que salía con los jugadores desde el túnel al verde césped y lo conservó con él durante todo el partido. En concreto, el infante le obsequió un sticker del jugador surgido en Unión y se lo guardó en su media derecha. Luego, durante el encuentro, llegó su primer gol y su primera asistencia.

Sobre esto, el propio Zenón se manifestó al respecto, en donde afirmó: “El nene me dio un sticker, me lo guardé en la canillera y lo tengo acá. Me vino bien así que lo voy a usar para todos los partidos, de cábala“.