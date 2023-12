Boca todavía no conoce la paz desde que comenzó la previa de las elecciones. Con la votación suspendida, los socios todavía no saben cuándo podrán elegir a la nueva fórmula que encabezará los próximos cuatro años de gestión y, en medio de la incertidumbre, las palabras del presidente electo Javier Milei no ayudan a difundir la calma.

El político libertario, próximo a tomar la posta que deja Alberto Fernández, nuevamente generó controversia con una publicación relacionada a la actualidad del Xeneize mientras las elecciones están en suspenso.

El tuit original fue de la reconocida cuenta opositora La Macrineta en la plataforma X. “Señor Presidente, ¿todavía tiene disponible la motosierra? La necesitamos para acabar con el populismo que gobierna en Boca”, dice la publicación que fue graficada con la famosa máquina a la que Javier hizo referencia durante su campaña para alertar sobre los recortes en el Estado.

La respuesta de Milei fue contundente y mandó un aviso importante a los socios de Boca: “Cuente con la herramienta sin dudas…”. La réplica rápidamente comenzó a tomar notoriedad entre los hinchas del Xeneize y superó los 5 mil likes en cuestión de minutos. El mensaje fue bien recibido.

La estrecha relación entre Milei y el macrismo opositor en Boca

Las constantes respuestas de Milei a la cuenta La Macrineta, la cual homenajea al candidato a vicepresidente por la oposición en Boca, Mauricio Macri, dejan en claro una vez más cuál es la postura del presidente electo de la Nación.

Antes del balotaje de noviembre, el ingeniero metió por primera vez a Milei en su discurso de campaña. “Estoy trabajando activamente. Todavía no hemos definido la lista, pero parte de la conversación que tuve con Javier Milei fue que me dijo ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca“, dijo en una entrevista.

Luego, tras conocerse que Martín Palermo será DT de Boca en caso de que la fórmula Ibarra-Macri destrone al oficialismo, el político liberal confirmó que volverá al club como hincha y socio. “Cuando Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me dan ganas locas de volver…”, selló.

Dos fuerzas trabajando codo a codo, tanto en la política nacional como en las elecciones de Boca que todavía no tienen fecha para su realización. ¿Qué actividades tendrá Milei dentro del Xeneize si es que la oposición vence a Riquelme?