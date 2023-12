Martín Palermo decidió participar activamente de la campaña electoral en Boca. Aceptó el ofrecimiento de la oposición para convertirse en entrenador del equipo en caso de que la fórmula que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri resulte ganadora, lo expresó públicamente y también envió un mensaje público de apoyo cuando se presentó oficialmente la misma.

Lo que nadie imaginaba es que el ídolo pueda desembarcar en el club como campeón, porque ha logrado meter a Platense en la final de la Copa de la Liga que lo enfrentará este sábado desde las 21 con Rosario Central, solo unas horas antes del inicio de los comicios en La Bombonera, programado para el domingo 17 desde las 9 de la mañana.

Pese a la cercanía de los dos eventos de tanta trascendencia para él, Palermo ya tomó una decisión para el día de elecciones en el Xeneize. Según avanzó en Radio La Red el periodista Pipi Novello, irá a votar el domingo y se quedará a compartir la jornada con los hinchas de Boca, para acceder a tomarse fotos, firmar autógrafos y conversar con ellos.

En caso que Platense se corone campeón de la Copa de la Liga el sábado, el DT elegido por la oposición en Boca seguirá teniendo competencia oficial con El Calamar este año, porque el título le daría inmediatamente el derecho de jugar ante River el Trofeo de Campeones, programado para el 22 de diciembre. Para ese momento, ya sabrá si comenzará o no 2024 como entrenador Xeneize.

¿Fue conveniente para la oposición que Palermo llegue a la final con Platense?

Cualquiera podría pensar que el haberse vuelto un DT finalista, con un equipo al que los recursos no le sobran, y que incluso podría ser campeón ya para el domingo de elecciones, le daría un plus al arribo de Martín Palermo como entrenador de Boca.

Sin embargo, el hecho de que deba mantenerse enfocado en Platense hasta la noche previa a las elecciones no permitió que la oposición pueda comunicar mayores detalles respecto a los planes para el armado del Boca 2024 en caso de resultar ganadores. Desde el oficialismo, por el contrario, ya le dieron a los socios algunos de los grandes nombres que saldrán a buscar en caso de mantenerse en el poder, lo que sin dudas marca un diferencial en el tramo final de la campaña.

¿Qué refuerzos ya suenan para Boca?

En caso que el oficialismo, con Juan Román Riquelme como candidato a presidente, resulte ganador de las elecciones ya fueron varios los nombres que trascendieron de futbolistas que irán a buscar como refuerzos. Entre ellos destacan Ever Banega, ya desvinculado del fútbol árabe, Arturo Vidal, que no continuará en Athletico Paranaense, Rubén Botta, que pese a tener contrato vigente con Colón de Santa Fe no continuaría en el equipo recientemente descendido a la Primera Nacional, y Yeferson Soteldo, jugador de la Selección de Venezuela que no continuará en Santos tras el descenso.

Diego Martínez, el elegido por Román

Se sabe que el entrenador elegido por el oficialismo para 2024 es Diego Martínez, quien hace días presentó su renuncia indeclinable en Huracán para poder negociar en libertad de acción con el Xeneize, tras reconocer que ya ha tenido conversaciones con Juan Román Riquelme. El DT trabajó en el pasado en las categorías formativas del club e hizo una carrera desde abajo, pasando por todas las divisiones del fútbol argentino.