Agustín Rossi protagonizó una de las grandes novelas ocurridas en Boca en los últimos meses. Es que el arquero supo ser figura en el Xeneize y un factor determinante en los títulos recientes del club de la Ribera, pero por decisiones propias, terminó rechazando ser el futbolista mejor pago del plantel en las negociaciones por su renovación y acabó por irse libre.

A fines del 2022 se supo que Rossi tenía acordado y firmado un precontrato con Flamengo para marcharse a mediados del 2023 cuando su vínculo en Boca expirara, algo que en el Xeneize no cayó bien y que terminó por confirmarse que Rossi iba a ser colgado en el cuadro boquense. Para evitar esto, el arquero optó por forzar un préstamo al Al-Nassr árabe, en donde solo disputó 8 partidos en seis meses y no tuvo consideración en el primer equipo.

Ahora, Rossi ya lleva un mes en el plantel del Flamengo, pero su realidad no parece cambiar mucho. El equipo que es dirigido por Jorge Sampaoli disputó siete encuentros desde el arribo del ex arquero de Boca, y en todos ellos, el entrenador del Mengao decidió que no sea titular en ninguno de estos duelos que incluyeron partidos por el Brasileirao, por la Libertadores y por la Copa de Brasil.

Era sabido que Rossi no llegaba al “Fla” para ser el titular ya que ese puesto lo ocupa Santos, pero el arquero argentino ni siquiera cuenta como segundo arquero, ya que el buen nivel del juvenil Matheus Cunha Queiroz hace que Rossi sea el tercer golero en consideración de Sampaoli y del equipo de Río de Janeiro en sí.

Tras haber trascendido esta noticia en el Mundo Boca, fueron varios los hinchas boquenses que volvieron a criticar a Agustín Rossi por su polémica elección de marcharse del Xeneize, en donde era titular, ovacionado en La Bombonera y se le había ofrecido un millonario contrato. “Son decisiones”, “Boca vigila”, “El tiempo pone todo en su lugar” y demás fueron algunos comentarios que se vieron en redes sociales ante esta situación que vive Rossi. Desde su salida, en siete meses solo ha jugado ocho partidos en dos clubes diferentes.

