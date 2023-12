Edinson Cavani apareció en las últimas horas como uno de los delanteros que podría llegar a Brasil para el inicio del 2024. Los últimos rumores lo ponen en la mira de Gremio de Porto Alegre para ser el reemplazante de Luis Suárez. En Boca Juniors están confiados en su continuidad, sobre todo, con las últimas declaraciones desde puertas adentro de la institución ‘tricolor’.

Celso Rigo, inversor del club de Porto Alegre, cuestionó la posibilidad de que Cavani llegue al club. En una entrevista con el periodista Farid Germano Filho, el empresario criticó directamente al delantero uruguayo. “No lo traería por su compromiso y profesionalismo“, comentó al respecto.

Gremio, que terminó como subcampeón del último Brasileirao, busca un delantero que pueda suplir a Luis Suárez, quien dejó grandes números en la temporada 2023 con 26 goles y 17 asistencias en 53 partidos. El nombre de Cavani fue ofrecido, según Globo, pero a Rigo no le cierra.

“Cavani es un buen jugador, pero no invertiría en él por la edad. Ciertamente no creo que tenga el mismo compromiso y el profesionalismo que ha tenido Suárez“, comparó el inversor de Gremio. Así, Boca puede quedarse tranquilo de que el ‘Tricolor’ no buscará su llegada en el próximo mercado.

Cavani no tiene intenciones de irse de Boca

Pese a los rumores que han surgido por estas horas sobre Gremio, Edinson Cavani no tiene intenciones de salir de Boca Juniors, tal como advirtieron desde TyC Sports. Pese a que no tuvo el semestre que los hinchas esperaban, está listo para un 2024 en donde quiere revancha.

Desde su llegada a mitad de año al ‘Xeneize’, el ‘Matador’ jugó 16 partidos, pero sólo anotó tres tantos. De hecho, estuvo más de un mes sin anotar, por lo que la deuda con el gol la tiene. Para 2024, espera poder revertir estos números, además de buscar su primer título en el club.

Cavani ya se está preparando para el 2024

En sus redes sociales, Edinson Cavani ha compartido algunos videos en donde se lo muestra entrenando, pese a estar de vacaciones. Actualmente, está en su campo en Salto junto a su familia, aunque también pasa tiempo en el gimnasio realizando todo tipo de ejercicios a fin de estar a punto de cara a la pretemporada en enero.