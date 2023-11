En las últimas horas se produjo un nuevo capítulo de la ‘guerra’ entre Juan Román Riquelme y Celsa Ramírez, la fiscal especializada en Eventos Masivos de CABA. Luego de que el vicepresidente de Boca la acusara de realizar escuchas a su familia, y que intentara amedrentar a su hermano Cristian Riquelme, llegó la respuesta.

Por medio de un comunicado que fue emitido por el Ministerio Público Fiscal, aseguró que “todo lo actuado es conforme a derecho y en el marco de una investigación en curso por conductas en infracción a la Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos y de los delitos previstos en el art. 173, inc. 7 (defraudación) y art. 210 del Código Penal (Asociación ilícita) y art. 112 (omisión de recaudos durante un evento masivo) del Código Contravencional”. Y esto tiene que ver con la investigación que se está realizando sobre Chanchi Riquelme, quien está acusado de tener presuntas conexiones con la barrabrava del Xeneize.

A través de su charla con Jorge Rial en Radio 10, el vicepresidente de Boca se encargó de realizar una petición en la que apuntó directamente contra Ramírez, a quien acusó de intervenir los teléfonos de su hermano para escuchar sus conversaciones. “Le pido que se dé cuenta que nosotros no molestamos a nadie. Somos una familia normal. Nos criaron de buena manera. El otro día dije en broma, pero es la realidad, tenemos dos vicios muy grandes, tomar mate y comer asado”, expresó. Y añadió: “No tiene derecho”.

Toda esta situación se da a raíz de los allanamientos que se llevaron a cabo en La Bombonera, como así también en el domicilio de Cristian Riquelme. Incluso, en aquel momento, la Fiscalía que está a cargo de Ramírez dejó en claro que no pudo requisar el teléfono personal del imputado, quien alegó no contar con el mismo por haber sufrido un robo durante la noche anterior. Y en el mismo comunicado que emitieron desde el Ministerio Público Fiscal añadieron una respuesta a la situación.

“Por tal motivo, quedó pendiente esta medida y se requirió al juzgado interviniente una nueva requisa a los fines de contar con el dispositivo y continuar con la investigación. Esto fue aceptado por el juzgado, que ordenó la medida que se realizó el pasado 1 de noviembre. Resta aclarar que el abogado defensor ofreció entregar el móvil con posterioridad a la disposición del juzgado”, expresaron. Sin embargo, Juan Román Riquelme también le confesó a Rial que “nuestro abogado le preguntó si necesitaban el teléfono y dijo que no”. A lo que culminó con un pedido particular para Celsa Ramírez: “Que deje tranquila a mi familia y no nos haga vivir con miedo”.

El primer pedido que Juan Román Riquelme le hizo a Celsa Ramírez

A través de una entrevista con TyC Sports, fue el propio Juan Román Riquelme quien le envió un claro pedido a la fiscal luego de que se llevaran a cabo los primeros allanamientos en la casa de Cristian, su hermano. “Pido que devuelva la PC de mi hermano porque es la que usa la hija de 3 años. Si ella tiene hijos, que la devuelva, la nena pobrecita ahora no tiene con qué jugar“.

Juan Román Riquelme sostiene que Celsa Ramírez “tiene un problema” con él y Boca

“Esta señora tiene un problema con nuestra cancha, con los hinchas de Boca. Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron, me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar, soy una persona normal de Don Torcuato que defendí los colores de la mejor manera”, confesó Juan Román Riquelme en TyC Sports. Y continuó: “Gracias a Dios no soy un borracho, ni drogadicto, ni timbero, y por suerte no me pueden acusar de nada, tengo dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asado”.