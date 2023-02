Más allá de lo que tiene que ver con lo futbolístico, en Boca Juniors reina la discordia por la suspensión parcial de la Bombonera por parte de la Fiscalía especializada en Eventos Masivos. La misma está a cargo de Celsa Ramírez, quien alegó que las imágenes resultantes del partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero le parecieron "gravemente peligrosas".

El argumento de la fiscal tiene que ver con que el exceso de público en una de las bandejas del estadio de Boca se torna sumamente peligroso para la integridad de los concurrentes. En torno a esta determinación, quien apareció en escena y lanzó algunas declaraciones muy filosas fue Juan Román Riquelme, vicepresidente de la escuadra Xeneize.

"Nuestra cancha está linda, es una fiesta cada vez que jugamos de local. Si me preguntás por lo que pasó el otro día, habría que preguntarle a la señora (Celsa Ramírez) de qué cuadro es", indicó Riquelme más temprano, dando a entender que la fiscal no solamente no es hincha de Boca sino que es simpatizante de River, el clásico rival del Xeneize.

Para colmo, posteriormente se terminó viralizando un tuit de Celsa Ramírez de hace más de una década que le daría la razón a Riquelme. El mismo, con fecha del 4 de julio de 2012, tiene que ver con la final perdida por Boca en el marco de la Copa Libertadores de América contra Corinthians, cuando el propio Riquelme anunció un paso al costado.

"He visto flanes de vainilla con más huevos que Boca!! Jajajaja!", exteriorizó Celsa Ramírez por intermedio de su cuenta oficial de Twitter. Por supuesto, esta publicación antigua de la fiscal apuntada desde Boca generó una catarata de respuestas repletas de bronca de todos y cada uno de los fanáticos del combinado Xeneize. ¿Habrá otro episodio?