Lucas Torreira es un reconocido hincha de Boca pese a haber nacido del otro lado del Río de la Plata. Posando siempre con la camiseta, mostrando su aliento en reiteradas ocasiones a la distancia e incluso haciéndose presente en La Bombonera hinchando por el Xeneize, en múltiples oportunidades el uruguayo ha manifestado sus intenciones de jugar en la Ribera.

Hace poco más de un año, en una entrevista con TNT Sports, Torreira volvió a destacar que quiere formar parte de Boca en algún momento de su carrera, en donde expresó: “Me gustaría entrar y vivir esa experiencia. El día que quiera ir a Boca no va a ser una decisión futbolística, va a ser de corazón. Lo de los hinchas es una locura, es un mundo totalmente diferente”. Ahora, Torreira volvió a enloquecer a los hinchas xeneizes con una foto vinculada al club boquense.

A las antiguas fotos con Riquelme en La Bombonera, con la camiseta puesta haciendo un asado y la de su visita al Museo de Boca, entre otras tantas que se conocieron en relación a su fanatismo por el club de la Ribera, el pasado miércoles el propio Torreira difundió en una historia de Instagram una imagen en donde se pudo ver un llavero que posee, el cual es una camiseta de Boca que lleva como dorsal “0 descensos”, en una clara chicana para River.

Esta foto de Torreira se dio en las últimas horas en Uruguay, ya que el oriundo de Fray Bentos aprovechó el parate por la fecha FIFA para visitar sus tierras natales, y allí pasó por el club de su infancia, la Institución Atlética 18 de julio. Para capturar el momento de su visita, el actual jugador de Galatasaray gesticuló con su mano un pulgar levantado, y allí se asomó en las llaves de su auto el adorno de Boca que posee de llavero.

La imagen no tardó en circular en redes sociales y enloqueció a todos los hinchas de Boca, quienes pidieron que desde la dirigencia hagan lo posible para obtener el pase de Lucas Torreira, actualmente cotizado en 15 millones de euros.

Lo cierto es que, pese al interés del público xeneize y las intenciones del jugador de ser parte de Boca en algún momento de su carrera, en este momento parece imposible, ya que en la actualidad goza de un gran presente en el Galatasaray, en donde es un titular indiscutible en el equipo turco que marcha líder de aquella liga junto con el Fenerbahce. Sin embargo, en un mediano o largo plazo, no habría que descartar su arribo a Brandsen 805 como refuerzo top. ¿Te gustaría que Torreira sea jugador de Boca?

¿Juega Torreira ante Argentina en La Bombonera?

Lucas Torreira no se encuentra citado por Marcelo Bielsa, por lo que no forma parte de la delegación uruguaya que dirá presente en La Bombonera este jueves a las 21 horas en lo que será una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Por lo tanto, el volante central de 27 años tampoco tendrá chance de jugar su primer partido en el Alberto J. Armando por más que sea con la camiseta de la Selección charrúa. Cabe destacar que Torreira no juega en Uruguay desde septiembre del 2022 debido a que perdió terreno en su posición, y no es convocado en la Selección desde el Mundial de Qatar, en donde no sumó ni un solo minuto.

Cuando Torreira estuvo cerca de Boca

Luego de su visita a La Bombonera, en donde vio junto a Juan Román Riquelme el recordado partido ante Corinthians en los octavos de final de la Libertadores 2022, y su recorrida por el Museo de la Pasión Boquense, ubicado dentro del estadio, diversos medios y periodistas cercanos a Boca revelaron que Lucas Torreira manifestó sus intenciones de jugar en el Xeneize y desde el club tantearon su situación, cuando aún jugaba para la Fiorentina. Por cuestiones económicas, finalmente terminó arribando a Galatasaray en Turquía.