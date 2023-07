Los últimos días estuvieron convulsionados por los alrededores de La Bombonera, dado a que Edinson Cavani levantó el teléfono y se ofreció para jugar en Boca. Si bien todavía está en Valencia CF, donde posee contrato hasta mediados del próximo año, en el mundo azul y oro mantienen la ilusión.

No es la primera vez que el Matador suena en Brandsen 805. Ya coqueteó en más de una ocasión con la chance de poder jugar con la camiseta del Xeneize y celebrar sus goles trepado al alambrado, tal como hacía su compatriota Sergio Martínez, más conocido como el Manteca.

Mientras desde el Consejo de Fútbol esperan que Cavani resuelva su situación con el conjunto Che, se produjo una insólita situación en un programa televisivo argentino: Juan Carlos Pasman, el conductor de De Fútbol Se Habla Así, amenazó en vivo al ex Napoli y Paris Saint-Germain.

“Si esta vez no venís, yo como ex socio de Boca, como hincha de Boca hace 50 años, te declaro persona no grata en la República de La Boca” , expresó con muchísimo fervor en medio de su editorial. Y añadió: “No podés pisar más la República de La Boca. Basta, se terminó”.

Pero Toti Pasman no solamente apuntó contra Cavani. El conductor también se la agarró con Manuel Lanzini, quien tiene chances de regresar a River: “Si no venís a River esta vez, no subas una historia más con la camiseta de River. Basta, no se aguanta más Manu”. Tremendo.