¿Qué pasará con Edinson Cavani? Esta es, quizás, la pregunta que le quita el sueño a todo Boca. Tanto puertas adentro del club como en los hinchas, la posible llegada del “Matador” a Brandsen 805 de manera definitiva ilusiona y esta vez, la chance parece más cercana que nunca respecto a lo que fueron los anteriores intentos por incorporarlo.

La principal traba es que el futbolista tiene un año de vínculo vigente con el Valencia en España, por lo que, para arribar a Boca, primeramente debe liberar su pase del equipo Che y llegar como agente libre al Xeneize, negociando únicamente el contrato con el club de la Ribera.

El club valenciano ya se expresó respecto a la situación de Cavani y dejaron en claro que no es prioridad para su futuro por el alto valor de su contrato y porque el destino del cuadro Che sería darle más lugar a jóvenes, por lo que no sería mayor inconveniente que se genere su salida de dicho club.

En este sentido, desde principios de esta semana que existen contactos entre Boca y Cavani pero aún no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Solamente se confirmó que el Xeneize quiere contar con él, manejándose con cautela, y que el killer uruguayo no vería con malos ojos arribar al equipo dirigido por Jorge Almirón.

Sin embargo, en las últimas horas, el medio Doble Amarilla reveló que se dio una reunión entre Cavani y Rubén Baraja, el entrenador de Valencia, y allí el futbolista le habría dado su perspectiva al respecto de su situación. Según reconoce el medio, el uruguayo “le manifestó su deseo de revertir la consideración del club con la intención de quedarse“.

Pese a esto, en Valencia tienen claro que no van a contar con él para reducir la masa salarial. Para confirmar esto, buscarán en el mercado la contratación del español Rafa Mir y con esto, se daría el puntapié final para que Cavani se marche de la institución. Doble Amarilla aclara que “los dirigentes quieren negociar a Edinson para que no se vaya libre y por ese motivo, una vez que esté hecho el fichaje de Mir, el uruguayo se daría cuenta que no va a tener lugar y buscaría continuar su carrera en otro lado“. Recién llegado ese momento, llegaría la oportunidad para Boca, por lo que le quedará únicamente esperar, aunque con cierto optimismo.