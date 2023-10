Como vienen marcando las tendencias, Boca nuevamente se impuso en los penales ante Talleres y logró el pase a semifinales de la Copa Argentina. La clasificación que el Xeneize logró en Mendoza ante el club cordobés no es una más, sino que es la que le dio a la Ribera un récord histórico a nivel mundial, ya que se convirtió en el primer equipo en ganar cinco rondas consecutivas desde los doce pasos en menos de tres meses. En total y en orden, desde agosto hasta la fecha, y entre Libertadores y Copa Argentina, Boca venció por penales a Nacional, a Racing, a Almagro, a Palmeiras y a Talleres. Una locura.

Sin embargo, en la reciente eliminación a la T, hubo una principal diferencia respecto a las anteriores definiciones, ya que en el duelo disputado en Mendoza, Boca no necesitó de Sergio Romero en el arco debido a que Nahuel Bustos y Gastón Benavídez -futbolistas de Talleres- erraron al remate y lo enviaron lejos de los tres palos defendidos por Chiquito.

El arquero con pasado en Manchester United y Venezia fue clave en otras definiciones desde los doce pasos atajando dos penales en cada cruce pasado, pero esta vez no fue necesaria su colaboración por la imprecisión de los jugadores rivales a la hora de ejecutar los tiros desde los doce pasos. Luego del encuentro y la consecuente clasificación, Romero dejó una sorpresiva declaración.

Así como siempre confesó que había anticipado que iba a atajar dos penales en las tandas, esta vez dejó un testimonio diferente apenas terminó el partido ante Talleres. “Les dije a mis compañeros que iba a hacer el esfuerzo de atajar uno o dos. No me sentía del todo bien hoy la verdad, estaba bastante caído”, reveló Chiquito, dejando claro que no jugó al 100% el encuentro en el Malvinas Argentinas.

Además, elogió a los jugadores de Boca por la gran forma en la que ejecutaron los penales en comparación con los de la T, soltando una sutil chicana para los futbolistas del equipo cordobés. “Por suerte los muchachos de Talleres no embocaron al arco y eso también me ayuda a mí. Hoy no me sentía, estaba medio raro pero mis compañeros hicieron un gran trabajo y me ayudaron a mí. Siempre es bueno que el equipo sume”, soltó contundentemente el uno xeneize.

Romero también destacó la buena labor de Boca durante los 90 minutos, ya que si bien el resultado arrojó un 1 a 1 que lo depositó en los penales, el Xeneize fue ampliamente superior a Talleres y así lo reflejó Chiquito post partido: “Hoy hicimos un gran trabajo. Me parece que tendríamos que haber pasado en los 90 minutos, pero tocó sufrir de vuelta en los penales y gracias a dios los muchachos la metieron”. Esta vez, desde los doce pasos no fue necesaria su mano salvadora, por lo que destacó la responsabilidad de sus compañeros para el pase a semis de la Copa Argentina.

¿Cuántos penales lleva atajados Chiquito Romero en Boca?

Desde su arribo a Boca y su posterior titularidad -primero debió atravesar una compleja recuperación física que lo marginó de las canchas los primeros meses- Chiquito atajó en 42 ocasiones en el arco xeneize. Allí, entre tandas y penales en tiempo reglamentario, Romero ha parado 12 de los 26 remates que le ejecutaron desde los doce pasos, teniendo un récord de 46% de efectividad. Tremendo.

¿Quién será el rival de Boca en semis de la Copa Argentina?

Sin fecha ni sede definida, sí se sabe ya que el rival será Estudiantes de La Plata, quien viene de eliminar en cuartos de final a Huracán al vencerlo por 2 a 0 el pasado viernes.