A pesar de que fue colgado por Riquelme tras no renovar su contrato, Diego Martínez sorprendió a todos con la medida que adoptó para con Valentini.

La inesperada decisión que tomó Diego Martínez con Nicolás Valentini a horas de River vs. Boca

Boca está a horas de viajar hacia Córdoba para enfrentar a River, este domingo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, donde Diego Martínez dio a conocer la lista de convocados.

Así como hizo Martín Demichelis, quien decidió citar a todos los futbolistas de River para que acompañen a quienes sí jugarán, en Boca se dio la misma situación. Por eso mismo, Martínez podrá contar con jugadores como Nicolás Valentini y Ezequiel Bullaude , quienes habían sido relegados, como así también con Exequiel Zeballos, que se recupera de una lesión.

Si bien el DT del club de La Ribera le dio lugar a Valentini entre los citados, no lo utilizará por disposición de la Comisión Directiva, ya que el defensor central rechazó la propuesta que Juan Román Riquelme le hizo para prolongar su contrato, que caducará el 31 de diciembre de este año.

Cabe destacar que el único futbolista que no fue convocado fue el arquero juvenil Sebastián Díaz Robles, que formó parte de la nómina cuando Sergio Romero y Javier García estaban lesionados, por lo que fue el suplente de Leandro Brey. Aunque el ex portero de Tigre, que tiene 37 años, continúa recuperándose de una lesión.

Con respecto a lo que será la formación de Boca, desde el cuerpo técnico esperarán hasta el sábado para confirmar a la misma, ya que Jabes Saralegui no completó los trabajos en la jornada del jueves por una molestia muscular, y si bien se hizo estudios, los mismos fueron favorables. Por eso mismo, Martínez lo exigirá a un día del Superclásico y allí determinará si irá desde el comienzo o no.

La posible formación de Boca vs. River por la Copa de la Liga Profesional

El representante de Valentini habló de su situación

Después que trascendiera que Nicolás Valentini no había llegado a un acuerdo para renovar su vínculo con Boca, su representante Maximiliano Pra explicó por qué no se había aceptado la oferta que acercó el club. “Seguimos totalmente abiertos a renovar. Simplemente, no aceptamos la oferta que nos hicieron. Intereses de clubes hay un montón por Nico. Pero sin saber qué condiciones de venta quiere Boca es imposible acercarlas”, dijo.