Carlos Palacios es el jugador ofensivo que Boca quiere sí o sí en esta parte final del mercado. Luego de lo que fue la situación de Luka Romero, el Xeneize quiere al chileno para tener una opción más en el ataque y está dispuesto a hacer una fuerte inversión por la compra de su pase.

Según reveló el periodista Augusto César en Radio La Red, Boca hizo una oferta formal para comprar a Carlos Palacios Núñez de 5 millones de dólares por el 100 por ciento de su pase. Lo cierto es que no es una negociación fácil, ya que debe tratar con dos clubes como Colo Colo, club en donde juega actualmente el futbolista, y Vasco da Gama, dueño del mayor porcentaje de su pase.

Para poner en contexto, el talentoso futbolista llegó al conjunto chileno en calidad de préstamo en enero de 2023. No obstante, el Cacique compró un 20 por ciento de su pase al Vasco da Gama. Hoy por hoy, esta ficha se divide en el 80 por ciento que tiene el conjunto brasileño y el restante del equipo que hoy dirige Jorge Almirón.

Por eso, Boca está negociando hoy por hoy tanto con Colo Colo como con Vasco da Gama. Los 5 millones de dólares es por la totalidad del pase de Carlos Palacios, que ambos clubes deberán dividirse de acuerdo a los porcentajes que tienen hasta el momento. Sin embargo, como ocurre en negociaciones de este tipo, siempre hay complicaciones.

Las posturas de Colo Colo y Vasco da Gama por la oferta de Boca por Carlos Palacios

Por estas horas, según informó el periodista Luis Fregossi, hay una reunión entre todas las partes interesadas: Boca, Colo Colo y Vasco da Gama por el pase de Carlos Palacios. De acuerdo a lo informado, la situación está “trabada” debido a las posturas de los clubes, según informó en su cuenta de X (Twitter).

Si bien Vasco da Gama está de acuerdo con la venta de su ex futbolista, Colo Colo no lo quiere vender y aquí está el punto clave de la negociación. La oferta base de Boca sería del agrado del conjunto brasileño, pero desde el equipo chileno no cierra. En primer lugar porque perderían a un futbolista con el que cuenta Almirón y, en segundo, porque no recibirían una cifra importante por su salida, ya que sólo tiene el 20 por ciento de la ficha.

Este miércoles es un día clave para terminar de definir si el pase se puede hacer o si Boca deberá buscar otro nombres o incluso si decide retirarse del mercado de pases. Por el momento, no han trascendido otros nombres más allá de los casos de Luka Romero y Carlos Palacios.

Si llega Carlos Palacios, sería la compra más cara de la gestión Riquelme en Boca

Si bien a esta hora las negociaciones están en un punto difícil, Boca está dispuesto a hacer una inversión importante por Carlos Palacios. De llegar al club, por los montos que trascendieron, se convertiría en la compra más cara de la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente y máximo responsable del famoso Consejo de Fútbol.

Teniendo en cuenta sus cuatro años como vicepresidente de Boca en la gestión anterior y estos primeros días como presidente, su compra más cara fue Lucas Janson, por quien pagaron 4 millones de dólares a Vélez Sarsfield por la totalidad del pase. Con 5 millones, Palacios lo superaría.

Por detrás de Janson, aparecen las siguientes compras que hizo la gestión Riquelme: Norberto Briasco (Huracán) por 3.5 millones de dólares; Kevin Zenón (Unión) por 3.4 millones de dólares (más el 25 por ciento del pase de Mauro Luna Diale), Miguel Merentiel (Palmeiras), a quien le compraron su pase por 3 millones de dólares; y Nicolás Figal (Inter Miami) por 2.6 millones de dólares; entre otros.