El uruguayo volvió a hablar de la actividad preferida de la delegación xeneize en cada concentración. Incluso si se trata de la más importante del año.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana, Boca llevó una delegación reducida al Metropolitano Roberto Meléndez compuesta por Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Rodolfo Arruabarrena y Marcelo Delgado. ¿El objetivo? Hacer el reconocimiento del campo de juego, además de un último encuentro con la prensa antes de enfrentar a Atlético Mineiro.

Luego de dicha situación, todo el plantel entrenó en el Estadio Romelio Martínez y posteriormente quedó concentrado en un hotel de la zona céntrica de Barranquilla, a la espera de la llegada del día de partido.

Pese a la importancia de la final de este sábado, el planel plan de la noche para el Xeneize será el mismo que en cualquier concentración: la continuidad del torneo de Truco en parejas de 3.

El tema ya es de público conociemiento, ya que los protagonistas hablan abiertamente de los resultados, se chicanean y hasta suben imágenes a sus redes sociales. Este viernes, a horas de la final de la Sudamericana, Merentiel se ocupó de revelar cómo están compuestos los equipos más fuertes del torneo.

En diálogo con ESPN, el uruguayo comentó: “¿El torneo de truco? Vamos en la lucha, el Vasco se viene haciendo el loco. Los equipos son Lea (Paredes), Javi (García) y a veces rotamos a Javi con Bareiro contra Diego Markic, (Marcelo) Delgado y Arruabarrena. Esta noche vamos a tratar de ganarles”.

Del "vamos a tratar de ganar esta noche" de Merentiel al "si tenemos que perder para que Boca siga ganando, bienvenido sea" de Paredes… ¿Cómo sale el partido Truco?



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Cabe destacar que, el fin de semana pasado, luego de clasificar a la final de la Copa Argentina, hubo un intercambio de palabras entre el Vasco y Paredes respecto a los partidos de Truco. “Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen“, comenzó el DT entre risas. El capitán replicó: “Últimamente están mejor, pero si sigue ganando Boca, que siga así”.

Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra.

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Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca