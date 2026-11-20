En la previa de la final de la Copa Sudamericana, Boca llevó una delegación reducida al Metropolitano Roberto Meléndez compuesta por Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Sebastián Villa, Rodolfo Arruabarrena y Marcelo Delgado. ¿El objetivo? Hacer el reconocimiento del campo de juego, además de un último encuentro con la prensa antes de enfrentar a Atlético Mineiro.
Luego de dicha situación, todo el plantel entrenó en el Estadio Romelio Martínez y posteriormente quedó concentrado en un hotel de la zona céntrica de Barranquilla, a la espera de la llegada del día de partido.
Pese a la importancia de la final de este sábado, el planel plan de la noche para el Xeneize será el mismo que en cualquier concentración: la continuidad del torneo de Truco en parejas de 3.
El tema ya es de público conociemiento, ya que los protagonistas hablan abiertamente de los resultados, se chicanean y hasta suben imágenes a sus redes sociales. Este viernes, a horas de la final de la Sudamericana, Merentiel se ocupó de revelar cómo están compuestos los equipos más fuertes del torneo.
En diálogo con ESPN, el uruguayo comentó: “¿El torneo de truco? Vamos en la lucha, el Vasco se viene haciendo el loco. Los equipos son Lea (Paredes), Javi (García) y a veces rotamos a Javi con Bareiro contra Diego Markic, (Marcelo) Delgado y Arruabarrena. Esta noche vamos a tratar de ganarles”.
Del "vamos a tratar de ganar esta noche" de Merentiel al "si tenemos que perder para que Boca siga ganando, bienvenido sea" de Paredes… ¿Cómo sale el partido Truco?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026
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Cabe destacar que, el fin de semana pasado, luego de clasificar a la final de la Copa Argentina, hubo un intercambio de palabras entre el Vasco y Paredes respecto a los partidos de Truco. “Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen“, comenzó el DT entre risas. El capitán replicó: “Últimamente están mejor, pero si sigue ganando Boca, que siga así”.
Arruabarrena gastó a Paredes por el truco: del “pierde bastante” a la respuesta de Leandro
Las posibles formaciones de Boca y Mineiro
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra.
Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?
Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.
El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca
- Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)
- Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)
- Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)
- 4to árbitro: Juan Benítez (PAR)
- 5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)
- VAR: Antonio García (URU)
- AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)
- AVAR 2: Agustín Berisso (URU)
- AVAR 3: Leodán González (URU)