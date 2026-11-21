Boca cortó una racha histórica. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro en el Metropolitano de Barranquilla y de esta manera se consagró campeón de la Copa Conmebol Sudamericana y terminó una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Luego del encuentro, el mismo Merentiel, autor del segundo tanto del Xeneize, habló con Conmebol y con la transmisión de ESPN, en donde se refirió a la revancha personal que tuvo dentro de los 90 minutos, así como también destacó el trabajo del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

“Feliz, sabía que me iba aquedar otra, lo busqué hasta lo último y Seba tuvo una jugada fenomenal para dejarme de cara al gol”, dijo respecto a su gol y las chances claras que desperdició en el primer tiempo, con un remate al travesaño sin arquero.

Siguiendo por la misma línea, agregó sobre su revancha en el complemento: “Más tranquilo, porque si me quedaba con la jugada del primer tiempo la iba a pasar mal. Le agradezco a toda la gente y que disfruten de este momento”.

Por otro lado, destacó el trabajo que hizo Arruabarrena con el plantel, desde su llegada en el parate por el Mundial, y que en su primer semestre consiguió ganar dos títulos: “Vino el Vasco y su cuerpo técnico le cambio la cara a este grupo”.

Para cerrar, se mostró emocionado por su tercer título en Boca: “Era una página que quería escribir hace mucho tiempo, me tocó sufrir, llorar, lamentarme y estar en mi casa pensando en los partidos que perdimos. Hoy me toca disfrutar de estos chicos que juegan increíble”.

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💥 LOS PRIMEROS FESTEJOS DE HINCHAS DE BOCA EN EL OBELISCO. pic.twitter.com/cXkEbBDjgR — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

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